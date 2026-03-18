新グループ・VIBY、メンバーの“素顔”「誰もが知るようなアーティストに」 BTS、TXTを発掘したキム・ミジョン氏がプロデュース【インタビュー】
BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘と新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」から5人組グループ・VIBY（バイビー）がデビューする。それに先立って、オリコンニュースでは、メンバー（IO（19）、RENKI（18）、AKITO（18）、RYOHA（16）、KOTARO（15）） にインタビューを実施。5人の魅力に迫った。
【動画】VIBYプレデビュー曲「恋におちたら」MV
■個性あふれる自己紹介 「ここだけは負けない」それぞれの武器
――自己紹介をお願いします。
IO：VIBYのリーダー・IOです！よろしくお願いします！（深々とお辞儀）
RENKI：VIBYの副リーダー・18歳のRENKIです。よろしくお願いします！
AKITO：VIBYのお母さんでもあり、ペットのAKITOです（笑）。よろしくお願いします！
KOTARO：VIBYの書記の鉛筆を担当しているKOTAROです。よろしくお願いします。
RYOHA：VIBYの書記の消しゴムのRYOHAです。よろしくお願いします。
――自分のなかで「ここだけは誰にも負けない」と思う武器を教えてください。
IO：僕が負けないところは、ハイトーンボイスを出すことです。
RENKI：僕は、キックボクシングをやっていたので、つらいことがあっても練習を続ける忍耐力に自信があります。
AKITO：僕が誰にも負けないところは、セルカの盛れる角度を探すことです。
KOTARO：幼いころからずっとやってきたダンスが、負けないと思います。
RYOHA：僕の負けないと思うところは、明るい性格です。明るさなら誰にも負けないと思います。
――隣にいるメンバーの“ここがすごい”と思う魅力を教えてください。
RENKI：KOTAROは僕の弟と同い年なんです。弟を悪く言うわけではないですが、弟と比べて大人です。中学1年生から韓国に一緒に行きました。僕の弟には絶対にできないので、 大人だな、すごいなって思います。年下なのに。
KOTARO：ありがとうございます。AKITOのいいところは、場を和ませてくれるところです。チームの話もまとめてくれるので、そこが良いと思います。。
AKITO：IOのいいところは、チームをまとめて皆を引っ張ってくれるところです。
IO：RYOHAのいいところは、テンションが高くて、明るい性格というところです。僕がいじるのですが、ほしい返しが返ってくるんです。話していても楽しいです。
RYOHA：RENKIのいいところは、集中力がずば抜けているところです。僕たちが宿舎に帰る時でもずっと練習しているところです。そんな中でも集中力が切れないのがすごいなと思います。
――意外な一面を持っているメンバーを教えてください。
IO：KOTAROです。グラフィックデザインが昔から好きだったらしいのですが、それを最近知って「意外だな」と思いました。
KOTARO：VIBYのアルバムのジャケットのデザインをかけたらいいなと思います！
RYOHA：RENKIです。RENKIって強いイメージと逆で怖がりです。ジェットコースターや観覧車が怖いみたいで。以外にかわいい一面があるんだなと思いました。
RENKI：（即答で）嘘です！全くの嘘です。ジェットコースターも乗れますし！
■VIBYが描く未来「誰もが知るアーティストに」
――憧れのアーティストを教えてください。
RENKI：BOYNEXTDOORさんとVaundyさんです。BOYNEXTDOORさんはステージを盛り上げて自分たちの空間を作って遊び、ファンの皆さんの記憶に長く残るパフォーマンスをしているところに憧れています。Vaundyさんは、練習生の時から課題曲としてやっていたり、好きな『ドラえもん』の主題歌を担当していたり、触れ合うなかでライブのうまさを感じ、憧れるなと思いました。
KOTARO：藤井風さんとBTSのJUNG KOOKさんです。2人ともステージにいる時、自分にしか出せないオーラがあり、歌唱力も抜群で、踊る時の余裕感にも憧れ、いつも参考にしています。
AKITO：&TEAMのKさん、BTSのVさん、亀梨和也さんです。お三方とも華があり、オーラもあり、いろいろな方面で活躍しているので、自分もいつかそうなれたらいいなと思って尊敬しています。
IO：ZICOさん、バックストリート・ボーイズさんです。ZICOさんは音楽を楽しんでいる感じが伝わってくるので、参考にしたいなと。バックストリート・ボーイズさんは音楽のジャンルが好きで、歌唱力も高くて、自分もそうなりたいなと思っています。
RYOHA：TREASUREのCHOI HYUN SUK（チェ・ヒョンソク）さんとkeshiさんに憧れています。HYUN SUKさんは、ステージのカリスマ性と日常のギャップがあり、そういう部分に惹かれています。keshiさんは歌声がきれいで、僕もそんな声色やトーンを出していきたいという思いです。
――グループとしてかなえたい夢や目標を教えてください。
RYOHA：誰もが知るようなアーティストになりたいです。VIBYって聞いたらこの5人が出てくるようなアーティストになりたいと思っています。
AKITO：年齢関係なくいろんな人に知ってもらい、アイドルとして売れるのは当たり前ですが、いろいろな方面で活躍できたらいいなと思います。
RENKI：僕の友達には、アイドルに興味がない人もいるのですが、BTSさんぐらい世界的に有名になれば、絶対に知っている人になれると思うので、僕たちもそれぐらい有名になれるようになりたいと思います。
毎日の練習後には必ず撮影を行い、日々の成長を確かめ合っているという彼ら。撮影前の恒例となっている円陣も実演してくれた。声をそろえて気合を入れる5人の姿からは、デビューへの強い覚悟とチームの絆が感じられた。
■個性あふれる自己紹介 「ここだけは負けない」それぞれの武器
――自己紹介をお願いします。
IO：VIBYのリーダー・IOです！よろしくお願いします！（深々とお辞儀）
RENKI：VIBYの副リーダー・18歳のRENKIです。よろしくお願いします！
AKITO：VIBYのお母さんでもあり、ペットのAKITOです（笑）。よろしくお願いします！
KOTARO：VIBYの書記の鉛筆を担当しているKOTAROです。よろしくお願いします。
RYOHA：VIBYの書記の消しゴムのRYOHAです。よろしくお願いします。
――自分のなかで「ここだけは誰にも負けない」と思う武器を教えてください。
IO：僕が負けないところは、ハイトーンボイスを出すことです。
RENKI：僕は、キックボクシングをやっていたので、つらいことがあっても練習を続ける忍耐力に自信があります。
AKITO：僕が誰にも負けないところは、セルカの盛れる角度を探すことです。
KOTARO：幼いころからずっとやってきたダンスが、負けないと思います。
RYOHA：僕の負けないと思うところは、明るい性格です。明るさなら誰にも負けないと思います。
――隣にいるメンバーの“ここがすごい”と思う魅力を教えてください。
RENKI：KOTAROは僕の弟と同い年なんです。弟を悪く言うわけではないですが、弟と比べて大人です。中学1年生から韓国に一緒に行きました。僕の弟には絶対にできないので、 大人だな、すごいなって思います。年下なのに。
KOTARO：ありがとうございます。AKITOのいいところは、場を和ませてくれるところです。チームの話もまとめてくれるので、そこが良いと思います。。
AKITO：IOのいいところは、チームをまとめて皆を引っ張ってくれるところです。
IO：RYOHAのいいところは、テンションが高くて、明るい性格というところです。僕がいじるのですが、ほしい返しが返ってくるんです。話していても楽しいです。
RYOHA：RENKIのいいところは、集中力がずば抜けているところです。僕たちが宿舎に帰る時でもずっと練習しているところです。そんな中でも集中力が切れないのがすごいなと思います。
――意外な一面を持っているメンバーを教えてください。
IO：KOTAROです。グラフィックデザインが昔から好きだったらしいのですが、それを最近知って「意外だな」と思いました。
KOTARO：VIBYのアルバムのジャケットのデザインをかけたらいいなと思います！
RYOHA：RENKIです。RENKIって強いイメージと逆で怖がりです。ジェットコースターや観覧車が怖いみたいで。以外にかわいい一面があるんだなと思いました。
RENKI：（即答で）嘘です！全くの嘘です。ジェットコースターも乗れますし！
■VIBYが描く未来「誰もが知るアーティストに」
――憧れのアーティストを教えてください。
RENKI：BOYNEXTDOORさんとVaundyさんです。BOYNEXTDOORさんはステージを盛り上げて自分たちの空間を作って遊び、ファンの皆さんの記憶に長く残るパフォーマンスをしているところに憧れています。Vaundyさんは、練習生の時から課題曲としてやっていたり、好きな『ドラえもん』の主題歌を担当していたり、触れ合うなかでライブのうまさを感じ、憧れるなと思いました。
KOTARO：藤井風さんとBTSのJUNG KOOKさんです。2人ともステージにいる時、自分にしか出せないオーラがあり、歌唱力も抜群で、踊る時の余裕感にも憧れ、いつも参考にしています。
AKITO：&TEAMのKさん、BTSのVさん、亀梨和也さんです。お三方とも華があり、オーラもあり、いろいろな方面で活躍しているので、自分もいつかそうなれたらいいなと思って尊敬しています。
IO：ZICOさん、バックストリート・ボーイズさんです。ZICOさんは音楽を楽しんでいる感じが伝わってくるので、参考にしたいなと。バックストリート・ボーイズさんは音楽のジャンルが好きで、歌唱力も高くて、自分もそうなりたいなと思っています。
RYOHA：TREASUREのCHOI HYUN SUK（チェ・ヒョンソク）さんとkeshiさんに憧れています。HYUN SUKさんは、ステージのカリスマ性と日常のギャップがあり、そういう部分に惹かれています。keshiさんは歌声がきれいで、僕もそんな声色やトーンを出していきたいという思いです。
――グループとしてかなえたい夢や目標を教えてください。
RYOHA：誰もが知るようなアーティストになりたいです。VIBYって聞いたらこの5人が出てくるようなアーティストになりたいと思っています。
AKITO：年齢関係なくいろんな人に知ってもらい、アイドルとして売れるのは当たり前ですが、いろいろな方面で活躍できたらいいなと思います。
RENKI：僕の友達には、アイドルに興味がない人もいるのですが、BTSさんぐらい世界的に有名になれば、絶対に知っている人になれると思うので、僕たちもそれぐらい有名になれるようになりたいと思います。
毎日の練習後には必ず撮影を行い、日々の成長を確かめ合っているという彼ら。撮影前の恒例となっている円陣も実演してくれた。声をそろえて気合を入れる5人の姿からは、デビューへの強い覚悟とチームの絆が感じられた。