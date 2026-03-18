「2次元の美しさ」永瀬廉、『anan』表紙で圧倒的な美貌披露！ 映画『鬼の花嫁』を彷彿とさせる姿が話題に
雑誌『anan』（マガジンハウス）の公式Instagramは3月18日に投稿を更新。King & Princeの永瀬廉さんが同誌最新号の表紙に登場したことを報告しました。
【画像】永瀬廉の美しいモデルショット
コメントでは、「2次元の美しさ」「美しい鬼麗」「早く手に取りたい！！本屋さん行く」「買いに行きます」「匂い立つような美しさと可憐さとあわせもつ奇跡うっとりです」「美しい表紙ありがとうございます 花びら宇宙1似合う」と絶賛の声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【画像】永瀬廉の美しいモデルショット
映画役柄を彷彿とさせる美麗な表紙永瀬さんが表紙を飾る最新号は同日発売。同アカウントは「3月27日公開の映画『鬼の花嫁』での役柄を彷彿させる、圧倒的な美貌は必見です」とつづり、表紙カットを1枚公開しています。永瀬さんがバラと思われる花びらをくわえる姿です。ちらりと見える胸元からは色気が漂っています。
嶋崎斗亜さんら豪華メンバーも誌面に登場今号にはほかにも注目コンテンツが盛りだくさん。短期集中連載「舞台『AmberS -アンバース-』をめぐる世界。AmberS Universe」には関西ジュニアの嶋崎斗亜さん（※崎はたつさき）が登場するほか、timelesszメンバーの橋本将生さん、猪俣周杜さん、篠塚大輝さんによる期間限定連載「THE INCREDIBLE PHOTO JOURNEY!」の第3回も掲載されます。また、永瀬さんが出演する映画『鬼の花嫁』は3月27日に公開予定です。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)