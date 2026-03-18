雑誌『anan』（マガジンハウス）の公式Instagramは3月18日に投稿を更新。King & Princeの永瀬廉さんが最新号の表紙を飾った姿を公開しました。（サムネイル画像出典：『anan』公式Instagramより）

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雑誌『anan』（マガジンハウス）の公式Instagramは3月18日に投稿を更新。King & Princeの永瀬廉さんが同誌最新号の表紙に登場したことを報告しました。

【画像】永瀬廉の美しいモデルショット

映画役柄を彷彿とさせる美麗な表紙

永瀬さんが表紙を飾る最新号は同日発売。同アカウントは「3月27日公開の映画『鬼の花嫁』での役柄を彷彿させる、圧倒的な美貌は必見です」とつづり、表紙カットを1枚公開しています。永瀬さんがバラと思われる花びらをくわえる姿です。ちらりと見える胸元からは色気が漂っています。

コメントでは、「2次元の美しさ」「美しい鬼麗」「早く手に取りたい！！本屋さん行く」「買いに行きます」「匂い立つような美しさと可憐さとあわせもつ奇跡うっとりです」「美しい表紙ありがとうございます　花びら宇宙1似合う」と絶賛の声が続出しました。

嶋崎斗亜さんら豪華メンバーも誌面に登場

今号にはほかにも注目コンテンツが盛りだくさん。短期集中連載「舞台『AmberS -アンバース-』をめぐる世界。AmberS Universe」には関西ジュニアの嶋崎斗亜さん（※崎はたつさき）が登場するほか、timelesszメンバーの橋本将生さん、猪俣周杜さん、篠塚大輝さんによる期間限定連載「THE INCREDIBLE PHOTO JOURNEY!」の第3回も掲載されます。また、永瀬さんが出演する映画『鬼の花嫁』は3月27日に公開予定です。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)