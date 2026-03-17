ボートレース尼崎の尼崎市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）が4日目を迎える。注目は11Rだ。

4戦未勝利だが、エース機57号とタッグを組む山崎は仕上がり良好。インから力強く押し切る。得点率2位につける桐生が2コースから絶妙ターンで肉薄。地元の稲田は本領のスタート力を繰り出したい。

＜1＞山崎郡 足自体はいいし、足だけならいい。足だけを求めていく。

＜2＞桐生順平 本体をやって回転が上がってきているので、いい方向には行っているとは思います。でも、まだペラは合い切っていないので煮詰めていきます。

＜3＞古結宏 回り過ぎで道中の乗り心地に影響があった。行き足は悪くなかったし合えば普通ぐらいある。

＜4＞萩原秀人 分からなかったです。でも、ちょっとは自分の好きな感じに近づいてはいるかな。足は悪くないし、道中も抜かれていないのでね。あとはペラで足とターンのバランスを取っていきたい。

＜5＞稲田浩二 だいぶズレてきて、いいところがないのでやり直す。全く合ってないから全部を求めたい。

＜6＞徳増秀樹 今節は流れも悪いけど、それは自分の足が仕上がっていないのが原因だった。カカっても流れていたが少しマシになったかな。もう少し良くなりそう。いや、良くする。