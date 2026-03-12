15日に準々決勝…アラエスは大会打率.500＆2HR

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドが11日（日本時間12日）、全日程が終了した。A・B・Dの勝者が決まり、ベスト8が出揃った。野球日本代表「侍ジャパン」はプールD2位のベネズエラと14日（同15日）に準々決勝を戦う。初対戦となる“中南米の雄”はドミニカ共和国や米国に引けを取らないスター軍団だ。

ベネズエラ代表は6日（同7日）に初戦となるオランダ戦を6-2で勝利。続くイスラエル戦は11-3で完勝した。9日（同10日）のニカラグア戦は4-0と思わぬ苦戦を強いられたが、3連勝でグループリーグを突破。この日にライバルのドミニカ共和国戦を迎えた。

フアン・ソト外野手（メッツ）、ブラディミール・ゲレーロJr.内野手（ブルージェイズ）、フェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）らの一発攻勢で序盤からリードを許したが、的確な攻撃で徐々に反撃。3-7で迎えた9回は無死満塁と絶好機を作り、相手のミスにも乗じて2点差まで迫った。サヨナラとはならなかったが、その強さの一端をのぞかせた。

最大の強みは、1番に座る2023年MVPのロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）だ。大谷翔平投手と同じ2018年にメジャーデビューし、ナ・リーグ新人王を獲得。その後は大怪我を何度もしながら不死鳥のごとく復活し、2023年にMLB史上初の「40本塁打・70盗塁」を達成した。アクーニャJr.の先制パンチがあろうものなら、一気にムードは持っていかれかねない。

アクーニャJr.の後を固める選手もまた超強力だ。2022年から3年連続で首位打者を獲得し、2024年には大谷の3冠王を阻止したルイス・アラエス内野手（ジャイアンツ）が2〜3番を務める。イチロー氏も認めた球界屈指の安打製造機で、今大会は打率.500（14打数7安打）、2本塁打9打点、OPS1.743と当たっている。

パワー面でいえば、2021年に48本塁打のサルバドール・ペレス捕手や、2019年にナ・リーグ三塁手歴代最多の49発、昨季も49本塁打のエウヘニオ・スアレス内野手（レッズ）が別格。そして、ウィルソン＆ウィリアムのコントレラス兄弟もパワーは十分だ。捕手の層はWBC全体を見てもNo.1と言っていいだろう。

2年連続で「20-20」のジャクソン・チュリオ外野手（ブルワーズ）もかなり厄介だ。22歳の誕生日を迎えたばかりの新鋭は、昨年のナ・リーグ優勝決定シリーズでは山本由伸投手（ドジャース）から初球先頭打者アーチの離れ業を成し遂げた。

ドミニカ共和国戦後の会見で、オマー・ロペス監督はエースのレンジャー・スアレス投手（レッドソックス）が日本戦に先発することを明言。5年1億3000万ドル（約206億円）の契約を結んだばかりの左腕は、2年連続で12勝をマークした好投手だ。日本打線は左打者も多いだけに、右の鈴木誠也外野手（カブス）や岡本和真内野手（ブルージェイズ）が攻略のカギを握るかもしれない。（Full-Count編集部）