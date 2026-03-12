プールD最終戦…1・2位通過が決まる大一番

■ベネズエラ ー ドミニカ共和国（日本時間12日・マイアミ）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は11日（日本時間12日）、1次ラウンド・プールDの最終戦、ドミニカ共和国-ベネズエラ戦が行われた。ドミニカ共和国打線は4回までに4本塁打と一発攻勢で試合をリードしている。

優勝候補が破壊力を発揮している。初回は1死一塁の場面でホアン・ソト外野手（メッツ）が先制2ラン。2024年オフに大谷翔平投手を抜き、スポーツ史上最高額15年総額7億6500万ドル（約1218億円）の契約を結んだ天才打者が本領を発揮した。2-1の3回には2番のケテル・マルテ内野手（ダイヤモンドバックス）が左翼席へソロを放つと、2死からブラディミール・ゲレーロJr.内野手（ブルージェイズ）も続いた。

その後ベネズエラ打線に1点差に迫られたが、直後の4回にフェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）が2死一、三塁から豪快な3ランを叩き込んだ。タティスJr.打った瞬間に確信、そして雄叫び。“地元”マイアミのローンデポ・パークは大歓声に包まれた。

4回までに4本塁打、7打点と打線爆発のドミニカ共和国は勝てば1位通過が決定する。プールCでは、野球日本代表「侍ジャパン」が1位通過を決めており、14日（同15日）にプールD2位と対戦する。前回王者との一発勝負の舞台で対峙するのは、どちらになるだろうか。（Full-Count編集部）