“AKB48グラビア選抜”鈴木くるみ、マシュマロボディで“Sっ気”グラビアに挑戦
AKB48の鈴木くるみが、4月2日発売の水着グラビアムック『BLT MONSTER Round 8』に登場する。グループ内で“グラビア選抜”として知られる鈴木が、これまでのイメージとは異なる新たな魅力を披露する。
【写真多数】マシュマロボディのキュートな魅力を披露する鈴木くるみ
鈴木は現在、AKB48の67thシングル「名残り桜」で活動中。ドーリーフェイスとマシュマロボディのキュートな魅力で人気を集めてきたが、今回のグラビアではそれとは対照的な“Sっ気”のあるテイストに挑戦した。
撮影では、ウエストから深いスリットの入ったロングスカートやピンヒール、胸元が大きく開いた衣装などを着こなし、見る者を挑発するような表情も披露。「読者を悩殺してください」という掛け声とともに始まった撮影で、鈴木の新たな一面を引き出す内容となっている。
『BLT MONSTER』は、「B.L.T.」「blt graph.」を発行する東京ニュース通信社が手掛ける水着グラビアムック。女性の肉感や肌感、質感、そこから浮かび上がる人間性を捉え、彼女たちの内面に迫ることをコンセプトとしている。スケッチブックサイズのB4判型を採用し、巻頭グラビア24ページ、中面グラビアも18ページ以上の大ボリュームで展開する。
今号では、表紙と巻頭グラビアをちとせよしの（あまいものつめあわせ）が担当。裏表紙には矢野ななかが登場するほか、中面には鈴木のほか工藤理子（STU48）、冴木柚葉も掲載され、現在のグラビアシーンで活躍する女性たちの魅力を届ける。
【写真多数】マシュマロボディのキュートな魅力を披露する鈴木くるみ
鈴木は現在、AKB48の67thシングル「名残り桜」で活動中。ドーリーフェイスとマシュマロボディのキュートな魅力で人気を集めてきたが、今回のグラビアではそれとは対照的な“Sっ気”のあるテイストに挑戦した。
『BLT MONSTER』は、「B.L.T.」「blt graph.」を発行する東京ニュース通信社が手掛ける水着グラビアムック。女性の肉感や肌感、質感、そこから浮かび上がる人間性を捉え、彼女たちの内面に迫ることをコンセプトとしている。スケッチブックサイズのB4判型を採用し、巻頭グラビア24ページ、中面グラビアも18ページ以上の大ボリュームで展開する。
今号では、表紙と巻頭グラビアをちとせよしの（あまいものつめあわせ）が担当。裏表紙には矢野ななかが登場するほか、中面には鈴木のほか工藤理子（STU48）、冴木柚葉も掲載され、現在のグラビアシーンで活躍する女性たちの魅力を届ける。