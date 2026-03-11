スーパーホテルは、「スーパーホテルハノイ」を3月17日にグランドオープンする。

建物は地上15階、地下3階建て。客室はツイン60室を含む全198室を備える。広さは25平方メートルから55平方メートルまで。室内には選べる枕や専用パジャマ、日本国内の地上波や衛星放送72チャンネルを視聴できるテレビを設置する。

館内には男女別の日本式大浴場を設け、男性浴室に高温サウナと水風呂を設置した。全館で健康イオン水を供給し、ロビーに光触媒空気清浄機を配するほか、ジム、日本食レストラン、マッサージ店、コンビニ、ランドリーを完備する。日本語対応が可能なスタッフは24時間常駐する。

無料朝食は和食・洋食・ベトナム料理など約19種類から選べる定食スタイルで、サラダやデザートはビュッフェ形式で提供する。夜はアルコールドリンクやソフトドリンクを自由に作って楽しめるウェルカムバーを無料で提供する。

運営は完全出資の子会社、SUPER HOTEL VIETNAMが担う。海外は2店舗目で、日本のほか、欧米やアジアから訪れる利用者に日本品質のサービスを提供する。

3月5日にはオープニングセレモニーを開き、ベトナムの伝統パフォーマンス「ライオンダンス」で開業を祝った。スーパーホテルの山本梁介取締役会長と山本健策代表取締役社長、越日友好協会のブイ・カック・ソン副会長、在ベトナム日本国大使館渡邊貴和公使参事官が参加した。

アクセスはノイバイ空港から車で約25分、タンロン工業団地から車で約15分、旧市街エリアから車で約30分。