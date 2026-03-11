カメラのキタムラ大阪・なんばCITY店で、「決算！ジャンクカメラ祭」が3月15日（日）に開催される。動作未確認品やキズあり品などのジャンクカメラ・レンズを詰め合わせた福袋を販売する。

福袋は50万円・30万円・20万円・10万円・5万円の計55セットを用意。購入に至るまで、“2段階”の抽選を経る必要がある。

第1段階は販売会場に入るための抽選。当日の9時30分～10時00分に、店舗シャッター前で抽選番号が書かれたリストバンドを配布する。12時00分に公式Instagramおよび店舗ブログで当選発表を行う。

当選者は12時30分～13時00分に店舗に集合。そこで第2段階として購入の順番を決める抽選を実施する流れとなる。

カメラのキタムラ大阪・なんばCITY店前

方法：抽選番号を書いたリストバンドを配布 リストバンド配布時間：2026年3月15日（日）9時30分～10時00分 リストバンド配布場所：カメラのキタムラ大阪・なんばCITY店 店舗シャッター前 当選結果発表：2026年3月15日（日）12時00分 当選発表ページ：なんばCITY店公式Instagram・店舗ブログ方法：第1段階の当選者でくじ引き 集合時間：2026年3月15日(日)12時30分～13時00分の間 集合場所：カメラのキタムラ大阪・なんばCITY店前