新山千春、20年乗った愛車Jeepからランクル70へ乗り換え報告
2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春が９日、オフィシャルブログを更新。約20年乗り続けた愛車“Jeep”から新たにトヨタの「ランドクルーザー70」に乗り換えたことを報告した。
この日、新山は「2026/03/09」と題してブログを更新。「YouTube chiha roomの今回の動画は」と切り出し、「娘が生まれた時から約20年程乗り続けてきた愛車のjeepから新しく納車したのは、こちらの再再販ランクル70♡です！早速色々カスタムしました！」と明かし、ブラックのランドクルーザー70のフロントに寄り添う笑顔のショットや車体の横でポーズを取る写真などを公開。
カスタムを担当したショップについて「ランクルデビュー初心者の私にとても親切にご対応いただいて こちらで納車できたことも幸せに感じているんです」と感謝をつづった。
さらに「これからキャンプだったり車中泊も使ってみたいなと思って」と今後の楽しみも明かし、ARBのルーフラックやサイドオーニングを装着するなど、さっそくカスタムしたことも紹介。「早速、快適ランクル70Lifeはじまってます」と新たなカーライフを喜んだ。
また、「ほんとに長年お世話になってきたラングラーに続いてホイールはjeepへの感謝を込めて♡また同じような仕様にカスタムして四角、直角愛は変わらず♡」と長年 乗り続けたラングラーへの思いにも触れ、「レトロ、ロマンが詰まってるけど仕様は新しい再再販ランクル70♡ わたしの相棒です♡楽しみながらまだまだカスタムしていきたいと思います！」と新しい愛車への思いをつづった。
最後は「ランクルファンの皆さん ランクル初心者の私ですがよろしくお願いします」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この日、新山は「2026/03/09」と題してブログを更新。「YouTube chiha roomの今回の動画は」と切り出し、「娘が生まれた時から約20年程乗り続けてきた愛車のjeepから新しく納車したのは、こちらの再再販ランクル70♡です！早速色々カスタムしました！」と明かし、ブラックのランドクルーザー70のフロントに寄り添う笑顔のショットや車体の横でポーズを取る写真などを公開。
さらに「これからキャンプだったり車中泊も使ってみたいなと思って」と今後の楽しみも明かし、ARBのルーフラックやサイドオーニングを装着するなど、さっそくカスタムしたことも紹介。「早速、快適ランクル70Lifeはじまってます」と新たなカーライフを喜んだ。
また、「ほんとに長年お世話になってきたラングラーに続いてホイールはjeepへの感謝を込めて♡また同じような仕様にカスタムして四角、直角愛は変わらず♡」と長年 乗り続けたラングラーへの思いにも触れ、「レトロ、ロマンが詰まってるけど仕様は新しい再再販ランクル70♡ わたしの相棒です♡楽しみながらまだまだカスタムしていきたいと思います！」と新しい愛車への思いをつづった。
最後は「ランクルファンの皆さん ランクル初心者の私ですがよろしくお願いします」と呼びかけ、ブログを締めくくった。