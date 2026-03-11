diana新メンバーRinonさん「好きなダンスで人に感動や勇気を届けたい」

横浜DeNAベイスターズのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana（ディアーナ）」の2026年度メンバーは3月14日に横浜スタジアムで初お披露目される。200人を超える応募者からオーディションを勝ち抜いた精鋭たち。Full-Countでは6人の新メンバーを紹介する。第3回は華のあるルックスに怪談好きの“ギャップ”が魅力のRinonさん。

「好きなダンスで人に感動や勇気を届けたいと思って調べているうちに球団チアの存在を知って、dianaのいつも全力で、一人一人がいろいろな表情を見せるところに惹かれて応募しました」。2歳半からキッズダンスを始めた実力と抜群のビジュアルでオーディションを勝ち抜いた。

とはいえ、道のりは平坦ではなかった。中学生時代には約3年間もダンスから離れていた時期がある。元々入っていた選抜チームから落ちてしまったことで「悲しみや自分への怒り、感情が高まってダンスへの意欲が落ち、もう踊りたくないと思ってしまったんです」。それまでは友人と遊ぶよりもダンス一筋だったが、通っていたスクールを辞めた。しかし徐々に自分の気持ちに気付いた。「本当にダンスが好きなんだなって。もっと本格的に学ぼうと思いました」とひとつの転機になった。

お菓子作りやパン作りが趣味で、最近ではアップルパイや塩パンをつくったという。一方で「怪談が好きなんです」という意外な一面も。「お風呂に入るときも、メイクしているときも、電車に乗っているときも常に怪談。寝るときも聞き流ししていますし、何をするにも聞いています。最近は自分も話せないかと思って友達相手に練習しています」というほどハマっている。

明るく人懐っこい性格のRinonさんは「1曲の中でたくさんの姿を見せられるところも強みなのかなと思っています。さまざまな表情で、さまざまな踊り方で、皆さんに感動を届けたいです」と最高の笑顔を見せた。（町田利衣 / Rie Machida）