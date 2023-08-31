大谷翔平がストーリーズを更新

■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は10日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・チェコ戦に勝利した。日付が変わり、大谷翔平投手はインスタグラムのストーリーズを更新。WBC連覇を目指すチームへのメッセージが寄せられた横断幕を公開した。

試合後に大谷が届けた怒涛の更新ラッシュ、日付が変わった11日午前1時30分頃に追加されたのは横断幕への寄せ書きだった。色とりどりの“メッセージ”で埋められた横断幕を、鈴木誠也外野手が紹介する形で投稿。JALのマークが入った横断幕であるから、米国マイアミに移動する様子を捉えた1枚の可能性も考えられる。

チェコ戦後、大谷が真っ先にストーリーズで取り上げたのは村上宗隆内野手の満塁弾。その後、デコピンの安らかな寝顔や、東京タワーをバックにしたデコピンの写真、鈴木が披露した“変顔”などが追加されていった。大谷が試合後に、これだけ頻繁にSNSを更新することは珍しく、ストーリーズには8枚の写真が並んだ。

大谷と鈴木はチェコ戦を欠場したが、初戦から侍ジャパン打線をけん引。大谷は打率.556、2本塁打、6打点、OPS2.026。鈴木は打率.333、2本塁打、5打点、OPS1.571をマークしている。米国に場所を移して行われる決勝ラウンドでも、活躍が期待されている。（Full-Count編集部）