試合後に大谷がSNSを更新

■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は10日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・チェコ戦に9-0で勝利した。試合後、大谷翔平投手はインスタグラムのストーリーズを更新し、デコピンの“最新写真”を公開した。

大谷は試合後、ストーリーズ機能を更新し、村上宗隆内野手の満塁アーチを取り上げた。その直後には、「一次ラウンド応援ありがとうございました！」とメッセージを添えて4枚の写真を公開。さらに、ストーリーズ機能に、デコピンの安らかな寝顔と、東京タワーをバックにしたデコピンの写真を追加した。

ライトアップされた東京タワーが写っていることから、夜にデコピンとともに散歩に出かけたと思われる。熱戦が続いた東京ラウンドだったが、大谷は家族との時間も大切にしたようだ。

大谷はWBC3試合で打率.556（9打数5安打）、2本塁打、6打点、4四球、OPS2.026をマーク。初戦のチャイニーズ・タイペイ戦で自身初のWBC開幕戦アーチを放つと、続く韓国戦で2戦連発。チェコ戦は欠場したが、大会連覇に向けて、侍ジャパン打線をけん引する活躍を続けている。（Full-Count編集部）