大谷が試合後にインスタ更新

■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は10日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・チェコ戦に9-0で勝利した。試合後、大谷翔平投手はインスタグラムを更新し、勝利を決定づけた“瞬間”を振り返った。

チェコ投手陣に苦戦し、7回までスコアボードにはゼロが並んだ。試合が動いたのは8回。待望の先制点を奪うと、その後も打線がつながり、周東佑京外野手の3ラン、村上宗隆内野手にも満塁弾が飛び出し一挙9点を奪った。村上は打率1割台に低迷していたが、復活を予感させる打球速度180キロ、飛距離129メートルの豪快アーチとなった。

大谷は試合後にストーリーズ機能を更新。満塁弾を放った村上が生還し、笑顔を見せるシーンを公開した。この試合、大谷はスタメンを外れ、代打での出場もなかったが、ようやく飛び出した主砲の一発を称えた。

大谷はWBC3試合で打率.556（9打数5安打）、2本塁打、6打点、4四球、OPS2.026をマーク。初戦のチャイニーズ・タイペイ戦で自身初のWBC開幕戦アーチを放つと、続く韓国戦で2戦連発。大会連覇に向けて、侍ジャパン打線をけん引する活躍を見せている。（Full-Count編集部）