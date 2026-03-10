GW期間の恒例企画…4月29日には「おはスタ」とコラボ

西武は、4月28日から5月6日にベルーナドームで行われる主催6試合で開催する「ファミリーフェスタ」のイベントの一部を発表した。5月5日のソフトバンク戦では、西川愛也外野手が監修したキッズグローブを来場した小学生以下の子ども全員に配布すると発表した。

球団は子どもたちに野球に親しんでもらうことを目的に、毎年こどもの日前後の主催試合でキッズグローブを配布しており、今回で6回目。これまでに源田壮亮内野手や高橋光成投手らが監修してきた。今回は2025年シーズンに「三井ゴールデン・グラブ賞」を初受賞した西川が担当した。

グローブは西川が今季使用予定のモデルとほぼ同じデザインで、親指部分には実際のグラブにも刺繍されている「愛也」の文字をプリント。西川は「僕が普段使っているグローブを忠実に表現していただきました。僕も小さい頃、プロ野球選手に憧れていたので、このキッズグローブをきっかけにキャッチボールをする楽しさや野球に興味を持つこどもたちが、ひとりでも多く増えたらうれしいです」とコメントした。

なお、4月29日の日本ハム戦では、子ども向け番組「おはスタ」とのコラボイベントも実施。お笑いコンビ「東京ホテイソン」が来場し、スタジアムを盛り上げる。（Full-Count編集部）