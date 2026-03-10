CNNなどでカメラマンとして活動するジョシュア・ミラン氏

5日に東京ドームで開幕したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。プールCは10日の日本-チェコ戦で最終戦を迎える。今回来日している米国人カメラマンは、滅多に見られない光景に驚いたようだ。

熱戦が続いたプールCは、日本代表が早々にグループリーグ突破を決めた。最後の1枠は9日の韓国-オーストラリア戦の結果に委ねられ、「5点差以上の勝利」かつ「2失点以内」の限られた条件が求められた韓国代表が7-2で“東京の奇跡”を起こし、最後に滑り込んだ。

激闘から一夜明け、10日にはプールC最終戦を迎えた。この日の東京は深夜から雨模様で、昼頃には都内で雪の降る地域もあった。3月では珍しい光景。来日中の米放送局「CNN」や米紙「ニューヨーク・タイムズ」などで活躍するカメラマン兼記者のジョシュア・ミラン氏は自身のSNSを更新。「東京で雪が降ることほど、私が楽しみにしていることはない。今日の朝の通勤ラッシュ時、わずかな時間だが雪が舞うのを目にした」と驚きを持って伝えた。

ミラン氏は今回のWBCにあわせて来日中。試合はもちろん、侍ジャパンの移動中の場面もカメラに収めるなど、精力的に活動している。（Full-Count編集部）