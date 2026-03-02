ボートレース大村の開設73周年記念「G1海の王者決定戦」が3日目を迎える。注目は12Rだ。

中心は峰。前検日は不安が大きかったが、しっかり戦える足にはなった。気持ち良くスタートを決めて一気に押し切る。相手は久田。合えば全体的に強め。板橋はエース機らしい動きではないが悪くはない。カドから自在に立ち回る。中辻は強気に攻めたい。

＜1＞峰竜太 エンジンの評判を考えると出せている。道中がしっかりしていてグリップして押している。2マークでさばけている。

＜2＞中村日向 スリットを過ぎてから両サイドに行かれる。そこが（機複勝率）30％という感じ。全部の足が中途半端でいいところがない。

＜3＞久田敏之 2日目は合っていなかった。初日の雰囲気がまるでなかった。足は目立たなかったし操作性も良くなかった。

＜4＞板橋侑我 ピット離れや起こしも良くなってトルク感は出てきた。ただ、全く伸びていかない。ギアケースをやる。

＜5＞中辻崇人 伸びは目立つ感じではないけど劣勢だったら食われていたと思う。状況によってはチルト3度も考える。

＜6＞西丸侑太朗 足は悪くないし不満もない。違和感もない。展開や流れがかみ合っていない。3日目から巻き返します。