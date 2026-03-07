¥¤¥ª¥ó¡¢ÅÔÆâ¤Ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É1¹æÅ¹¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ºÆÊÔ¡¢ÁíºÚ¶¯²½
¡¡¥¤¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼»ö¶È¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É1¹æÅ¹¡Ö¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ë»°ÅÄÅ¹¡×¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬7Æü¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¶¥Áè·ã²½¤ËÈ¼¤¦»ö¶ÈºÆÊÔ¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¡Ö¥À¥¤¥¨¡¼¡×¤ä¡Ö¥Ô¡¼¥³¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ûÂ¸Å¹¤ò½ç¼¡Å¾´¹¤¹¤ë¡£²ÈÂ²¤ä¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¸þ¤±¤ËÁíºÚ¤Ê¤É¤ÎÉÊ¤¾¤í¤¨¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡¡1¹æÅ¹¤Ï¥Ô¡¼¥³¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤òºþ¿·¡£ÁíºÚ¤Î¤Û¤«¡¢ÊÛÅö¤ä¤¹¤·¡¢¥Ô¥¶¤Ê¤É¤âÉý¹¤¯¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£
¡¡¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¤Î²°¹æ¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÁ´¤Æ¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¥À¥¤¥¨¡¼È¯¾Í¤Î¶áµ¦¤Ç¤âÆ±»þ´ü¤Þ¤Ç¤Ë8³ä¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÊý¿Ë¤À¡£¥¤¥ª¥ó¤Ï°ìÏ¢¤ÎºÆÊÔ¤ÇÌó40²¯±ß¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¸«¹þ¤à¡£