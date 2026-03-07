今回は、「食い尽くし系夫」に絶望し、実家に逃げ込んだけど、実母に追い返されてしまったエピソードを紹介します。

他に頼れる人はいないのに…

「いわゆる食い尽くし系の夫にかなり困っています。食事を作るたび夫に全部食べられてしまい、お菓子や惣菜を買ってきても、いつの間にかなくなっていて……。

いくら『食べ尽くさないで』と言っても聞いてくれない夫に絶望した私は、夫に家出宣言をし、実家に逃げ込みました。しかし母は『いきなりうちに来られても困るわ』と言い、私を追い返したんです。『他に頼れる人はいないのに……』と思い、どん底に突き落とされたような気分になりました。

その後、仕方なく夫のいる家に戻りましたが、夫とはもう関わりたくなく、とはいえ実家にも帰れないので、どうしたらいいか本当に困っています」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2025年2月）

▽ 離婚も視野にいれているそうですが、子供はまだ赤ちゃんで、仕事もしていないので、すぐに離婚は難しいとのこと。悩ましい状況ですね……。

