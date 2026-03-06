ニューストップ > ライフスタイルニュース > 夫「ほぼ冷凍食品じゃん」妻「作っただけエラいじゃん！」文句ばかり… 夫「ほぼ冷凍食品じゃん」妻「作っただけエラいじゃん！」文句ばかり言う夫…？ 家事にも給料ほしいんですけど？と言った結果… 夫「ほぼ冷凍食品じゃん」妻「作っただけエラいじゃん！」文句ばかり言う夫…？ 家事にも給料ほしいんですけど？と言った結果… 2026年3月6日 23時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ そう、毎日忙しく“頑張っているつもり”なんですよね…結婚するときに「専業主婦にはしてあげられない」と言われていたのに、半ば強引に専業主婦になってしまった奥さん。娘ももう小学生。旦那さんはいいかげん働いてほしいと思っているようで…。【まんが】家事にも給料がほしい(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】家事にも給料がほしい 「えぇぇ〜！ 他の人とも結婚してたの!?」夫婦だと思っていた夫には別の妻がいた？ 衝撃の展開！ 仕事と家事育児の両立は無理？ でも、あのシンママは…？【開示請求待ったなし Vol.17】