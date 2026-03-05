【鎌倉のパン屋さん】小鳥のさえずりに包まれる癒し空間『BREEZE BIRD CAFE ＆ BAKERY』
鎌倉駅から江ノ電で一駅。和田塚駅の目の前に佇む一軒家カフェ＆ベーカリー『BREEZE BIRD CAFE & BAKERY』は、鎌倉散策の途中にぜひ立ち寄りたい一軒です。
店名の通り、店内の中庭からは小鳥のさえずりが聞こえてきて、緑に囲まれた穏やかな空気が流れています。駅前という立地ながら、扉を開けた瞬間にふっと肩の力が抜けるような、心地よい時間が広がります。
『BREEZE BIRD CAFE & BAKERY』外観
入ってすぐのベーカリーコーナーに並ぶのは、「年齢を問わず、おいしく食べられるパンを」という片岡シェフの想いから生まれたパンの数々。
小麦の旨みを生かし、水分をたっぷり含ませた高加水生地による、ふわふわでもちもちの食感が特徴です。
なかでも代表格が、手に取るとずっしりとした重量感のある「ふわパン」。口に含むとやさしい甘みが広がり、シンプルながら満足感の高い味わいです。素朴な風味のカンパーニュや、どこか懐かしさを感じるねじりパンも人気で、世代を超えて愛されている理由に思わず納得してしまいます。
揚げたパンにシュガーをたっぷり！ 懐かしい味わいの「ねじりパン」
併設のレストランでは、自家製パンとともに楽しめるランチやディナーも用意。季節のサラダに肉や魚のメインを組み合わせた一皿は、パンのおいしさを存分に引き立ててくれます。ベーカリーでパンだけをテイクアウトするのはもちろん、ゆったり食事を楽しむ目的で訪れるのもおすすめですよ。
これからの季節、テラス席もおすすめ
鎌倉らしい空気感と、毎日食べたくなるやさしいパン。散策の合間の休憩にも、目的地としての訪問にもぴったりの一軒です。次回の鎌倉歩きの際には、ぜひ足を運んでみてください。
（撮影・文◎豊島早苗）
●SHOP INFO
店名：BREEZE BIRD CAFE & BAKERY
住：神奈川県鎌倉市由比ガ浜3丁目4-5
TEL：0467-73-8055
営：11:00～18:30
休：火曜日、第2・4水曜日、ほか不定休
https://www.instagram.com/breeze_bird/