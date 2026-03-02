無痛分娩を行っている新中野女性クリニック（東京都中野区）が、出産経験がある308人を対象にした「無痛分娩に関する調査」の一環で調べた「妊娠・出産の悩みについて相談してみたい女性有名人」ランキングの結果を紹介しています。

調査は2月10〜12日にかけてインターネットで行われました。

3位は3人の子どもを育てるお笑い芸人の横澤夏子さんでした。74票を獲得。投票した人からは「悩みをよく聞いてくれそうだし、寄り添ってくれそうだから」（20代）、「どんな悩みも明るく受け止めてくれそうだから」（40代）、「出産経験豊富で、質問しても否定することなく相談にのってくれそうだから」（30代）といった声が寄せられたということです。

2位は3人の子どもを持つタレントの藤本美貴さんでした。119人。回答では、「親身になって話を聞いてくれそうだし、意見をハッキリ言ってくれそうだから」（20代）、「出産経験や子育て経験が豊富で、気軽に話せそうだから」（30代）、「テレビ番組などで、すごく聞き入れやすい言葉で出産や育児についてお話されているので」（30代）などの感想が見られたということです。

1位は5人の子どもを持つタレントの辻希美さんでした。144人。辻さんには、「5人も産んでいるので、どんなパターンの出産も経験していそうだから」（20代）、「妊娠出産の経験が豊富で、話しやすそうな雰囲気があるから」（30代）、「出産回数が多く、育児経験が長いから」（40代）などのコメントが集まったとのことです。