3月1日、タレントのギャル曽根が生活情報バラエティ番組『がっちりマンデー!!』（TBS系）に出演した。食品工場の映像が紹介されたが、番組内でのギャル曽根の振る舞いに疑問が持たれているようだ。

加藤浩次がMCを務める同番組は、毎週日曜日の朝、特定のテーマに沿ってさまざまな企業を紹介し、経済やお金について学ぶもの。この日は「縁の下のがっちり食品工場」というテーマだった。

「ジャンボチキンカツ工場や、つけ麺ブームを牽引した老舗製麺所、ホテルの朝食ビュッフェに並ぶ小さいパンを作る工場などが紹介されました。番組内に登場した商品を、ギャル曽根さんがスタジオで試食する場面もありました」（スポーツ紙記者）

大食いタレントであるギャル曽根と「食」という、親和性のある企画だったこともあり、放送後のXでは

《ギャル曽根ちゃんが相変わらずいっぱい食べてて安心した回だった》

など、微笑ましく見る声が見受けられた。しかし一方で、

《ギャル曽根さんはリアクションがわざとらしくてうるさいのが気になって、映像に集中できない》

《ギャル曽根うるさい がっちりマンデーを他のバラエティと同じ頻度でガヤるなよ》

といった、言動に疑問を抱く声も聞かれていたのだ。

「工場の映像が流れると、ギャル曽根さんはワイプ越しに『安いよね』『こうなってるんだ』など頻繁に“リアクション”していました。加藤さんやほかの出演者が静かに見守るなか、ギャル曽根さんだけ過剰に反応する場面も多く、彼女の声がよく通ることもあり、人によってはうるさく感じられてしまったようです。

また番組終盤、パンを製造するメーカーの役員がスタジオに来て、話を聞く場面があったのですが、ギャル曽根さんはパンを食べるのに夢中になり、話を聞いていませんでした。加藤さんも『話、聞いてました?』と苦笑いを浮かべ、SNSでも『人の話はちゃんと聞かないと』と指摘する声があがっていたのです」（芸能担当記者）

ギャル曽根は2021年から、朝のバラエティ番組『ラヴィット!』（TBS系）の木曜レギュラーとして出演し、お笑い芸人にツッコミを入れ、勝ち気な言動で盛り上げるなど、“前のめりキャラ”として認知されている。しかし、今回の番組での振る舞いに疑問を持たれたのには、こんな理由も。

「タレントによるワイプでのリアクションは、にぎやかなバラエティ番組ではおなじみです。しかし『がっちりマンデー』は落ち着いた雰囲気で、企業の秘密を紹介する内容なので、ギャル曽根さんの強すぎる“バラエティノリ”が気になってしまう人もいたのでしょう。同じTBS系の朝の番組とはいえ、『ラヴィット!』の視聴者層とは異なるため、“場違い”に感じられてしまったのかもしれません」（同前）

多くのバラエティ番組に出演するギャル曽根だが、お茶の間の支持を“がっちり”つかむのは簡単ではないようだ。