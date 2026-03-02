日本人の母を持つヌートバーは前回大会で侍Jの一員として世界一に貢献

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が1日、自身のインスタグラムを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた決起集会を行ったことを報告した。これに即反応したのが、前回大会でともに戦い世界一に貢献したカージナルスのラーズ・ヌートバー外野手だった。

大谷は焼肉店と見られる場所で30人超が笑顔を見せる集合写真とともに「明日からまたみんなで頑張りましょう」の言葉を添えた。するとヌートバーはわずか3時間後に「幸運を祈ってるよ、みんな！」とコメント。心は今大会も日本代表とともにあるようだ。

日本人の母を持ち、2023年大会で日系選手として初めて侍ジャパン入りしたヌートバー。安打時に披露した「ペッパーミル」ポーズで日本のファンの心をつかんだ。

今大会でも出場が期待されていたが、オフに両足のかかとの手術を受けた影響もあってメンバー入りとはならなかった。しかしWBCを中継する動画配信大手のNetflix（ネットフリックス）で、スタジオで番組を盛り上げるゲストとして出演することが発表されている。（Full-Count編集部）