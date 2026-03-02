TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が2日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）を欠席した。

冒頭に安住アナの姿はなく、これで3日連続でレギュラー番組を休むことになった。ただ、2月28日放送の同局「情報7days ニュースキャスター」（土曜後10・00）、前日1日放送の同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）を、いずれも「体調不良」を理由に休んでいたが、今回の欠席については佐々木舞音アナウンサーが「安住アナウンサーですが、今週はもともと予定していた冬休みのためお休みです」と明かした。

また、安住アナの状況については「週末は体調不良で番組をお休みしていましたが、徐々に回復しているという連絡も来ております」と伝えた。

2月は「THE TIME，」、「情報7days ニュースキャスター」、「日曜天国」のレギュラー番組のほか、ミラノ・コルティナ五輪の生中継なども担当。2月26日放送の「THE TIME，」では、「出張！安住がいく」のコーナ―に新潟県長岡市の山古志地域から生中継で出演し、屋根に上って雪下ろしを体験するなど“フル稼働”していた。