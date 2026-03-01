大谷の“涙”にWBC公式もSNSで反応した

ドジャースの大谷翔平投手が、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の強化試合前に見せた“涙”の反響が拡大している。WBCの公式X（旧ツイッター）が2月28日（日本時間3月1日）、当時の様子を捉えた動画を公開。スーパースターが見せた母国への熱い思いに、海外ファンからも感動の声が寄せられている。

注目の場面はバンテリンドームで行われた中日との強化試合前の国歌演奏。整列して聞き入る大谷が目元を拭うような仕草をみせた。ネット上では「涙を流している？」と日米のファンの間で大きな話題を呼んでいた。

これを受け、大会を主催するWBC公式もそのシーンをSNSで取り上げた。「ショウヘイが日本の国歌斉唱中に感情的になった」と記し、日の丸を背負って戦う男の美しい姿に熱視線を送った。さらに、世界野球ソフトボール連盟（WBSC）の公式アカウントもこの投稿に反応。「母国のことになれば、話は別だ」とコメントし、普段はクールな大谷が見せた特別な感情に深く理解を示した。

コメント欄には海外のファンからも多くの反響が寄せられた。「とても人間味がある」「偽りのない感情」「侍魂」「美しい男」「オオタニはGOATだ」「最高！ 母国に誇りをもっている」と称賛が相次いでいた。（Full-Count編集部）