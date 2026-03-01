研ナオコ、お父さんおすすめ「辛みそきん」ふーふー実食ショット
歌手でタレントの研ナオコが2月27日、オフィシャルブログを更新。“お父さんおすすめ”のカップ麺を食べる姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「お父さんおすすめ」と題してブログを更新。「お父さんが宇都宮の公演の時にコンビニで買ってきてくれた」と切り出し、“お父さんおすすめ”だという人気YouTuber・HIKAKINがプロデュースし、売り切れが続出するなど話題となっている「辛みそきん」の麺を持ち上げ「ふーふー」しながら味わう姿を披露。
研はシンプルに「美味しかった」と満足げにつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「美味しそう」「きっと、パンチが効いた辛さなんでしょうね」「体が温まって良さそう」「ご主人様のおすすめのカップ麺なんですね」「辛そう〜でも美味しそう」「今度コンビニで買ってみますね」「カップ麺、召し上がるのですね！」「辛いの苦手な私ですが 旦那様のおすすめとあらぱ さっそく買って 食べてみますね」などの声が寄せられている。
