2月28日 発表

カバーは2月28日、「hololive Dreams（ホロライブドリームス）」の実装予定楽曲を一部発表した。

本作には150曲以上が初期実装される予定となっており、今回はユニット楽曲となる「おにけもだんす（いろはにほへっと ）」、「また傷に触れる（Blue Journey）」、「Myth or Treat（hololive English -Myth-）」、「Secret Garden（hololive 1st Generation）」、「ブライダルドリーム（兎田ぺこら、宝鐘マリン）」、「Rbellion（hololive English -Advent-）」、「HI-15（hololive Indonesia 1st Genaration）」、「瞬間ハートビート（ReGLOSS）」、「青く在れ（不知火フレア＆IRYS）」、「みっころね×しょうたいむ!!（さくらみこ、戌神ころね）」の10曲が発表された。

なお、他実装楽曲は今後も公式Xなどで随時公開される。

【【初解禁】EXPO直前ホロドリ特集！【#hololivefesEXPO26】】

(C) 2016 COVER Corp.