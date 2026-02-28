「ホロドリ」にはユニット曲も！ぺこマリ「ブライダルドリーム」やReGlOSS「瞬間ハートビート」など実装予定10曲が明らかに
2月28日 発表
カバーは2月28日、「hololive Dreams（ホロライブドリームス）」の実装予定楽曲を一部発表した。
本作には150曲以上が初期実装される予定となっており、今回はユニット楽曲となる「おにけもだんす（いろはにほへっと ）」、「また傷に触れる（Blue Journey）」、「Myth or Treat（hololive English -Myth-）」、「Secret Garden（hololive 1st Generation）」、「ブライダルドリーム（兎田ぺこら、宝鐘マリン）」、「Rbellion（hololive English -Advent-）」、「HI-15（hololive Indonesia 1st Genaration）」、「瞬間ハートビート（ReGLOSS）」、「青く在れ（不知火フレア＆IRYS）」、「みっころね×しょうたいむ!!（さくらみこ、戌神ころね）」の10曲が発表された。
なお、他実装楽曲は今後も公式Xなどで随時公開される。
