¤¢¤ó¤Ê¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ö·×²è¤¬¤¤¤Ä¤â¼ºÇÔ¤¹¤ë¿Í¡×¤ÎÆÃÄ§¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡Öº£Æü¤â»Å»ö¤¬¡¢½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä!!¡×
ËèÆü¡Ö¤Þ¤¿½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤¿¤ê¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ»Ä¶È¤Ð¤«¤ê¡×¡ÖÍ×ÎÎ¤¬°¤¤¡×¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Çº¤ß¤Ïº¬¿¼¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤Î¸¶°ø¤Ï3¤Ä¤Î¡È±£¤ì¤¿¥à¥À¡É¤Ç¤¹¡×¡¼¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¥ª¥¿¥¯¤Ç¡¢¥À¥ó¥É¥êËá¤¤¤Æ30Ç¯Ä¶¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¦Çë¸¶²íÍµ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£º£²ó¤Ï½ñÀÒ¡Ø¡Öº£Æü¤â»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤ë¤Î¤«¡© »Å»ö¤¬3ÇÜÂ®¤¯¤Ê¤ë·×²è¡¦¼Â¹Ô¡¦ÃæÃÇ¤Îµ»½Ñ¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö»Å»ö¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¿Í¤Î¥³¥Ä¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö·×²è¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¿Í¡×¤ÎÆÃÄ§
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
°ìÀ¸·üÌ¿»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ñÎÁ¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ë¡¢¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¡×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¡È±£¤ì¤¿¥à¥À¡É¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»Å»ö¤Î·×²è¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¡¢»Å»ö¤Ë¡È±£¤ì¤¿¥à¥À¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¡È±£¤ì¤¿¥à¥À¡É¤¬Â¿¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤¬3ÇÜÂ®¤¯¤Ê¤ë·×²è¡¦¼Â¹Ô¡¦ÃæÃÇ¤Îµ»½Ñ¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö·×²è¤Îµ»½Ñ¡×¡á½ª¤ï¤ë·×²è¤òºî¤ëµ»½Ñ¡¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö½ª¤ï¤é¤Ê¤¤·×²è¡×¤À¤È¡¢»Å»ö¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤Î·×²è¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤è¤¯¤¢¤ë°¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
¡¦A¼Ò¤Ø¤ÎÄó°Æ½ñ¤òºî¤ë
¤³¤ì¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëTodo¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡Ö½ª¤ï¤ë·×²è¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Êºî¶È¤¬¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ã¯¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥´¡¼¥ë¤Ê¤Î¤«¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¡ÖA¼Ò¤Ø¤ÎÄó°Æ½ñ¤òºî¤ë¡×
¡¡¢
¡¦¡Ö»ä¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÄó°ÆÆâÍÆ¤ò¥¹¥é¥¤¥É10Ëç¤Çºî¤ë¡×
¤³¤³¤Þ¤Çºî¶È¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê¡Ö·×²è¡×¤Ë¶á¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤â¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£¡¢²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö½ª¤ï¤ë·×²è¡×¤òÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2¤Ä¤Î¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö·×²è¡×¤Ç³ÎÇ§¤¹¤Ù¤2¤Ä¤Î¤³¤È
ËÜÍè¡¢½ª¤ï¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î2¤Ä¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¥´¡¼¥ë¤Î¾ì½ê
¢¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¶Ú
½ñÀÒ¤ÎÃæ¤Ç¤â¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÌä¤¤¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¹Í¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¼ê¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤«¡©¡á¥¢¥¯¥·¥ç¥óÆ°»ì¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ºî¶È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢Ê¬²ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢»Å»ö¤Ï»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ºî¶È¤¬ÃÙ¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºî¶È¤ÎÎÌ¤ò¸«ÀÑ¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
