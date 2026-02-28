中丸雄一、井口綾子、ドリアン・ロロブリジーダという異色のMCトリオが、ゲストの知られざるエピソードをグイグイと深掘りし、“丸撮り”していく深夜のトークバラエティ「まるどりぃ～ココだけの話～」。2月28日（土）深夜放送の第4回は、前回に続きピン芸人のシークエンスはやとも（以下、はやとも）編と、セクシー女優の三上悠亜編を、二本立てでお届けする。

前回、明石家さんまやダウンタウン、和田アキ子ら有名人を霊視したエピソードを語ったように、はやともの特技は「幽霊と生き霊が視える」こと。その能力は幼い頃からあったそうで、今回は小３の頃に体験した、笑福亭鶴瓶のオーラにまつわる驚愕のエピソードを披露する。オーラといえば、中丸の所属事務所もスター揃い。中丸が「ひっくりがえりましたね」と振り返るほど、オーラを放っていた所属タレントを実名トーク。さらには、現在はやともが「危ないな」とマークしているスキャンダル予備軍の有名人のイニシャルが明らかに。

いよいよはやともによる「生き霊チェック」コーナーへ。井口は「港区っぽい（嫌な）おじさんが３人憑いている」という診断から始まり、「基本的に結婚は難しい」「打算的に付き合う人」など厳しいことを言われっぱなしだ。そんな未来を変えたい井口への、はやともからのアドバイスとは？ ドリアンは逆に、はやともが「ちょっとびっくりしました」とコメントするほど、いい生き霊が憑いているという。そして中丸は、はやともの歯に衣着せぬ診断を、思わず「やめろ！」と制止！ ドリアンが「（中丸は）ノーコメントです」と助け舟を出す一幕も？

2人目のゲスト・三上悠亜は、SNSのフォロワー数の話題から。現在の総フォロワー数は1800万人、2025年世界のXフォロワーランキングでは女性部門で第８位と、日本人はもちろんアジア人でもトップに君臨。中丸からの「なんでそんなに強いんですか？」という質問への、「エロが強いというか」という潔い返答に、ドリアンが拍手をおくる。

三上の「人生年表」は、お金を軸にした「お金年表（おかねんぴょう）」バージョンだ。折れ線グラフのスタート地点は、15歳から二十歳まで在籍したアイドルグループ「SKE48」。自身のアイドル時代を「素行が悪い」「一番良くないアイドル」「若気の至りの詰め合わせ」と振り返る。そして、恋愛禁止だったアイドル時代に世間を賑わせた、キス写真スキャンダルをドリアンが誘導尋問。相手の名前を聞いたときの、中丸のリアクションに注目だ。

当時社会現象にもなった「AKB48選抜総選挙」について、中丸が同じアイドルとして「きつくなかったですか？」と問いかける。すると三上からは予想外の返答が。そして、当時の給料事情も赤裸々告白！

アイドルを5年で卒業し、セクシー女優としてデビューする。その後の折れ線グラフの急上昇ぶりを見て「稼ぎましたねえ～」としみじみ。だが、アダルト業界への転身は「お金のためじゃなかった」とか。ではいったいなんのためだったのか？ 人生最大の決断を深掘り！

「まるどりぃ～ココだけの話～」（ABCテレビ）は、2月28日(土)深夜１時から放送。TVer見逃し配信あり。