大谷翔平がバンテリンドームに登場

日本代表「侍ジャパン」に選出されている大谷翔平投手（ドジャース）が26日、バンテリンドームでの練習のため球場入りした。大谷はチームバスには乗らず“単独”でスタジアムに入った。ベージュのジャケットに白ズボン姿で報道陣の前に姿を見せた。チームは27日、28日に中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」を行う。

球場通路を歩く大谷はベージュのジャケットを羽織り、白ズボンに黒色の鞄を持って登場。SNSなどで大谷の姿を確認したファンは「大谷さん春らしい装い」「ベージュ色のジャケットを羽織りながらでカッコいい〜」「ベージュのコーデで春の雰囲気」など私服姿にも注目していた。

さらには「オーラがやっぱり凄いなぁ」「髪伸ばしてるの？」「日本で見る大谷翔平やたらデカい」など、大谷の迫力に驚きを隠せない様子だった。

ドジャースでのスプリングトレーニングに参加していた大谷は、24日に帰国。25日の非公開練習には姿を見せず、26日から侍ジャパンの一員として練習に参加する。27日、28日の中日戦ではベンチ入りし、3月の京セラドームでの強化試合から試合に出場する見込みだ。これで菅野智之投手（ロッキーズ）も含め、メジャーリーガー5人がチーム合流となった。（Full-Count編集部）