りくりゅうのフリー演技に“喜びを爆発させていた人物”「魔法のようだ！」五輪公式が注目「涙が出る」と海外反響【冬季五輪】

マルコット氏のガッツポーズも印象的だった(C)Getty Images

逆転劇の反響は今も収まらない。

ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルに輝き、一躍時の人となっている“りくりゅう”こと三浦璃来／木原龍一組。現地時間2月24日、五輪公式インスタグラムは、フリーの演技を熱く見守っていた人物のリアクションに注目し、その動画が話題となっている。

【写真】「カナダまで飛んで帰れるよ！」りくりゅう三浦璃来の大ジャンプを見る

リンクサイドで感情を露わにしていたのは、コーチを務めるブルーノ・マルコット氏だ。フリーの演技を見守った後、飛び上がりながらガッツポーズを作ると、トレーナーの渡部文緒氏とも力強く握手、ハグ。投稿の文面では、「画面越しにもエネルギーが感じられ、まるで魔法のようだ！」と紹介された。

これには、海外ファンからも反応が続々。「何度見ても涙が出る」「現地にいたけど、本当にすごかった」「心温まるコーチの動画が大好きだ」「この冬季五輪で一番好きな瞬間！」「なんて素敵な反応だろう」などと書き込みが殺到しており、チームの深い絆に胸を熱くしたようだ。