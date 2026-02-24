ファミマ「名店監修ラーメン巡り」約1万6400店で開催 全国各地名店の味が集結
【モデルプレス＝2026/02/24】ファミリーマートでは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、全国各地の有名人気店が監修するラーメン4種類を順次発売する「名店監修ラーメン巡り」を2026年2月24日より全国のファミリーマート約1万6400店にて実施する。
ファミリーマートでは、1つで得られる満足感と味わいにこだわった温かい麺類を販売している。このたび「名店監修ラーメン巡り」と題して、北は北海道、南は九州まで全国各地の名店の味が楽しめるラーメン4種類を発売。前回発売時に5週連続で温かい麺カテゴリで売り上げ数1位を獲得した「博多一風堂」、カップ麺や冷凍食品で支持を集める「すず鬼」、ファミリーマートではおなじみの「来来亭」、「さっぽろ純連」、それぞれの監修のもとで、レンジで温めても美味しい麺やスープを目指し、何度も試作を重ねて出来上がった自信作揃い。店舗に行くのが難しい人も、近くのファミリーマートで気軽に有名店の味を楽しむことができる。（modelpress編集部）
◆ファミマ「名店監修ラーメン巡り」開催
ファミリーマートでは、1つで得られる満足感と味わいにこだわった温かい麺類を販売している。このたび「名店監修ラーメン巡り」と題して、北は北海道、南は九州まで全国各地の名店の味が楽しめるラーメン4種類を発売。前回発売時に5週連続で温かい麺カテゴリで売り上げ数1位を獲得した「博多一風堂」、カップ麺や冷凍食品で支持を集める「すず鬼」、ファミリーマートではおなじみの「来来亭」、「さっぽろ純連」、それぞれの監修のもとで、レンジで温めても美味しい麺やスープを目指し、何度も試作を重ねて出来上がった自信作揃い。店舗に行くのが難しい人も、近くのファミリーマートで気軽に有名店の味を楽しむことができる。（modelpress編集部）
◆「名店監修ラーメン巡り」ラインナップ
【商品名】すず鬼監修 スタ満ソバ
【発売日】2026年2月24日（火）
【発売地域】全国（※沖縄県を除く）
【内容】すず鬼監修の、濃厚な醤油スープをベースにガッツリと効かせたニンニクで食べ応え抜群のラーメン。黒胡椒の香りと辛さをアクセントにきかせ、豚肉炒め、ニラ、もやし、おろしニンニクをトッピング。
【商品名】博多一風堂監修 とんこつラーメン
【発売日】2026年2月24日（火）
【発売地域】全国
【内容】博多一風堂監修の、とんこつをしっかりと効かせながらラードの旨みを組み合わせた、まろやかな旨みを味わえる細麺仕立てのとんこつラーメン。チャーシュー、きくらげ、青ねぎをトッピング。
【商品名】来来亭監修 背脂醤油ラーメン
【発売日】2026年3月3日（火）
【発売地域】全国（※沖縄県を除く）
【内容】来来亭監修の、鶏ガラベースの醤油ラーメンスープに背脂のこってり感がたまらないラーメン。チャーシュー、メンマ、青ねぎをトッピング。
【商品名】さっぽろ純連監修 正油ラーメン
【発売日】2026年3月3日（火）
【発売地域】全国（※沖縄県を除く）
【内容】純連監修の、醤油のキレと旨みをしっかりと効かせたスープにコシのある専用の熟成麺を合わせた正油ラーメン。チャーシュー、玉ねぎ、もやし、メンマをトッピング。
