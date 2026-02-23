フリーマン夫婦に第4子が誕生へ

幸せな報告に歓喜の声が上がった。ドジャースのフレディ・フリーマン内野手とチェルシー夫人が22日（日本時間23日）、共同でインスタグラムを更新。第4子となる赤ちゃんが誕生することを報告した。日本の3連休祝日に届いた発表に「おめでとう！」とファンも笑顔になっている。

フリーマン夫婦は、ファンへ向けて長文のメッセージを投稿した。「4人目の赤ちゃんがやってきます。私たちの心は、すでにいっぱいの愛で満たされています」と家族が増える喜びを共有した。また、「私たちの家族に赤ちゃんを届けてくれる、素晴らしい女性に心から感謝しています」とも綴っており、代理母のサポートを受けて新しい命を授かったことを明かしている。

続けて「このチャプターを進むにあたり、私たちは彼女のプライバシーを尊重することを選択しました」と、協力者への最大限の配慮を示した。また、「皆さんはどう思いますか？……男の子でしょうか、それとも女の子でしょうか？」とファンに問いかけ、コメント欄では予想合戦も起きている。

フリーマン一家はこれまで3人の子宝に恵まれ、いずれも男の子。2024年は三男のマックスくんが希少な神経疾患「ギラン・バレー症候群」を患い、命の危機に晒されたこともあった。ファンからも愛されるフリーマン一家の発表に「わぁ！」「マジか」「本当に楽しみ」「おめでとう」「待ちきれないわ」「オーマイゴッド」などSNS上のファンも大興奮の様子だ。（Full-Count編集部）