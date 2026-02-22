Æý¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ØRafra Lunica¡ÙÃÂÀ¸
Æý¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ò·Ð¸³¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡È¥¤¥ó¥ÊーÁª¤Ó¤ÎÇº¤ß¡É¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¤¯¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¤¬¿·¥¤¥ó¥Êー¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢Rafra Lunica(¥é¥Õ¥é ¥ë¥Ë¥«)Ž£¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£2·î23Æü¤è¤ê¡¢2¤Ä¤Î¿·¾¦ÉÊ¡ØÊÒ¶»ÍÑ¥Ö¥é¡Ù(ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤È¶¦Æ±³«È¯)¤È¡ØÁ°³«¤¥Ö¥é¡Ù¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Æý¤¬¤ó´µ¼Ô¿ô¤ÏÁý²Ã¡¢¼£ÎÅ¸å¤ÎQOL¸þ¾å¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤Ë¿·¤¿¤ËÆý¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿½÷À¤ÏÌó10Ëü2Àé¿Í¡£½÷À¤Î¤¬¤ó¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤Éô°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼£ÎÅµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï88.4%¤È¹â¤¯¡¢¼£ÎÅ¸å¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á(QOL)¤ò¤É¤¦ÊÝ¤Ä¤«¤¬Âç¤¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½Ñ¸å¤ÎÈ©¤Ï»É·ã¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢½¾Íè¤Î¥Ö¥é¥¸¥ãー¤Ç¤ÏÄË¤ß¤ä°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËÊÒ¶»¤Î¤ß¤òÀÚ½ü¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¹ç¤¦¥¤¥ó¥Êー¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤ÏÂ¿¤¯¡¢ÁªÂò»è¤Î¾¯¤Ê¤µ¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£
ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Î¡È¼ÂÂÎ¸³¡É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ØÊÒ¶»ÍÑ¥Ö¥é¡Ù
º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡ØÊÒ¶»ÍÑ¥Ö¥é¡Ù¡£
ÇßµÜ¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯¤ËÆý¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤·¡¢±¦ÆýË¼¤ÎÁ´Å¦½Ð¼ê½Ñ¤ò·Ð¸³¡£½Ñ¸å¤Î¥¤¥ó¥ÊーÁª¤Ó¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ž¢Æ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ë½÷À¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Ž£¤È³«È¯¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡ÈÍ¥¤·¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡É
¡ü½Ñ¸å¤Î¥Ç¥ê¥±ー¥È¤ÊÈ©¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÁÇºàÁª¤Ó
¡üÊÒ¶»¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤ÆÃåÍÑ¤Ç¤¤ëÀß·×
¡üÄ¹»þ´Ö¤Ä¤±¤Æ¤âÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤·Ú¤µ
Ž¢¤³¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿Ž£¤È¤¤¤¦À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¡¢´µ¼Ô»ëÅÀ¤Î¥¤¥ó¥Êー¤¬¤Ä¤¤¤Ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°³«¤¥¿¥¤¥×¤âÅÐ¾ì!¼£ÎÅÃæŽ¥½Ñ¸å¤Î¡ÈÃåÃ¦¤·¤ä¤¹¤µ¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¿·¾¦ÉÊ¡ØÁ°³«¤¥Ö¥é¡Ù¤Ï¡¢ÏÓ¤¬¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¼£ÎÅÃæ¤ä½Ñ¸å¤Ç¤âÃåÃ¦¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
°åÎÅ¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¡¢È©Åö¤¿¤ê¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Èµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
① ¥Ð¥ó¥Öー¥ìー¥è¥ó¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Ë
À¸ÃÏ¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¯¥·¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥Ð¥ó¥Öー¥ìー¥è¥ó(ÃÝÁ¡°Ý)¤òÁ´ÌÌ¤ËºÎÍÑ¡£
¿ÈÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¯¡¢È©¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿ÁÇºà¤Ç²÷Å¬¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤òÄÉµá¡£
② ¡È¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡É¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿Á´Êý¸þ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
ÊÔ¤ßÊý¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´Êý¸þ¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸ÃÏ¤òÊÔ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¿½ÌÀ¤â¹â¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢¥Ô¥¿¥Ã¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¯Êñ¤ß¤Þ¤¹¡£
③ ÏÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤â¤º¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¹¥ê¥ÖÀß·×
¥¢¥ó¥Àー¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ö¥é¥¸¥ãー¤è¤ê¤â¥ê¥Ö¤ò¹¤á¤ËÀß·×¤·¡¢²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤´µ¼Ô¤µ¤Þ¤â
Æü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æ°¤¤Ç¤â¤º¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
④ ¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê´Ý¥Ñ¥Ã¥ÉÆâÂ¢
´Ý¤¯À®·¿¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ð¥¹¥È¥È¥Ã¥×¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¤Þ¤¹¡£
Á°³«¤¥Ö¥é¤Ï¾åÉô¤Î¤Û¤«¡¢²£¤Ë¤â¼è¤ê½Ð¤·¸ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Êー¤ÎÇä¾å¤Î°ìÉô¤Ï¡¢ÆüËÜÂÐ¤¬¤ó¶¨²ñ¤ÎŽ¢¤Û¤Û¤¨¤ß´ð¶âŽ£¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¡¢Æý¤¬¤ó´µ¼Ô»Ù±ç¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ã¯¤«¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÍÑ¥¦¥£¥Ã¥°Ž¢¥é¥Õ¥é®Ž£¤«¤é20Ç¯¡£¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ
¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¤Ï2005Ç¯¤«¤é°åÎÅÍÑ¥¦¥£¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢¥é¥Õ¥é®Ž£¤òÅ¸³«¤·¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ëÈ±¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢°åÎÅ»ö¶È¤ÎÁí¹ç¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆŽ¢¥é¥Õ¥é®Ž£¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ë¥¤¥ó¥Êー¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢Rafra LunicaŽ£¤ò¥íー¥ó¥Á¡£
È±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Êー¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤Ç¤â¡¢´µ¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥µ¥Ýー¥È¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î°ìËç¤ò
Æý¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ï¿ÈÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤Ë¤âÂç¤¤ÊÉéÃ´¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËèÆü¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¤¥ó¥Êー¤¬Ž¢¿´ÃÏ¤è¤¤Ž£¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¡£
º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î²¼Ãå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î°ìÊâ¡É¤ò¤½¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
È¯ÇäÆü:2026Ç¯2·î23Æü
¥µ¥¤¥º:M~L¡¢L~LL(2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«)
¥«¥éー:ÊÒ¶»ÍÑ¥Ö¥é(¥Ùー¥¸¥å¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯)¡¢Á°³«¤¥Ö¥é(¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯)
ÀÇ¹þ²Á³Ê:3,300±ß
ÈÎÇäÅ¹:¡¦ÉÂ±¡Æâ¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó ¤³¤â¤ì¤Ó®
¡¡¡¡¡¡¡¦¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹³°¸«¥±¥¢¥·¥ç¥Ã¥×