【実話】「3股されるとか、もはやギャグw」→合コンで親友の過去をぶちまける無神経さに絶望【作者に聞く】
mamagirlにて公開され、ネットで話題を呼んだ漫画『この子、彼氏に3股されたらしいw』。本作は、プロットを担当した編集部の梅田さんや作画担当の瀬戸うなぎさんが、知人から聞いた複数の実話を組み合わせて制作した物語だ。
■親切を装ったデリカシーのない暴露
大学生のカホは、彼氏の3股が発覚して別れたばかりで落ち込んでいた。そんな彼女に「3股はもはやギャグでしょ(笑)」と追い打ちをかけるのが、友人のエミリである。エミリは普段こそ明るくておもしろい性格だが、壊滅的にデリカシーが欠けていた。
エミリはカホに新しい恋をさせようと強引に合コンをセッティングする。しかし、この親切心が最悪の事態を招くことになった。合コンの最中、カホが席を外した隙に、エミリは初対面の男子たちの前で「カホって元カレに3股されたんだよ! ウケるよね!」と笑いながら暴露したのだ。戻ってきたカホに対し、男子たちは気まずそうにドン引き。せっかくの出会いの場は一瞬で凍りついた。
■実体験が生んだリアルな共感
カホとエミリはその後、店内で激しい言い合いになり、大喧嘩へと発展する。梅田さんによれば、本作は「身近にいるちょっとイラっとする人」をテーマに、読者が共感できる物語として作られたという。デリカシーのない友人という存在は、程度の差はあれど多くの人の周りに存在するものだ。
作画の瀬戸うなぎさんも、友人の嫌な過去を平気で暴露する人に対して「そりゃ不快です(笑)」と語る。不快な状況に直面したとき、その場の雰囲気を壊さずに注意したり、話を逸らしたりするスキルを磨くことの重要性を説いている。本作で描かれる無神経な言動が招く悲劇は、すべての人にとって他人事ではないリアルな重みを持っている。
取材協力：mamagirl編集部・梅田/瀬戸うなぎ
