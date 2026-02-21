¿¼ÅÄ¶³»Ò¡¢¹õÌÚÆ·¤«¤é¡Ö¶³»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÞ¤ÏÀ¤³¦°ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¡ÖÎå¤ß¤Ë¡×
½÷Í¥¤Î¿¼ÅÄ¶³»Ò¡Ê43ºÐ¡Ë¤¬¡¢2·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊMBSËèÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£10Âå¤Îº¢¤Ë¶¦±é¤·¤¿¹õÌÚÆ·¤«¤é¡Ö¶³»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÞ¤ÏÀ¤³¦°ì¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡ÖÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¿¼ÅÄ¤¬¡Ö·ÝÇ½³¦¤Î²¸¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¹õÌÚÆ·¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢¡Ö10Âå¤Î»þ¤Ë¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤ª¼Çµï¤Î¤³¤È¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢»ä¤¬µã¤¯¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢¹õÌÚ¤µ¤ó¤¬¡Ø¶³»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÞ¤ÏÀ¤³¦°ì¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤â¡¢¿¼ÅÄ¤È¹õÌÚ¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¿¼ÅÄ¤Ï¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Ë¤âÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤«¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
