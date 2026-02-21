ÏÃÂê¤Î¡È¸ÞÎØÈþ½÷¡É¤ò¡Ö¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¡¡MLB¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¹ë²÷Åêµå¡ÄÄ¶¿Íµ»¤Ë¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡ª¡×
MLB¸ø¼°¤¬¥ê¥¦¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î»Ïµå¼°Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¸«¤»¤¿¾×·â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢ºÆ¤ÓµÓ¸÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£MLB¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤¬¡¢²áµî¤ËÈäÏª¤·¤¿»Ïµå¼°¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·è¤á¤Æ¤«¤éÅê¤¸¤ëÎ¥¤ì¶È¤Ë¡¢ÃÏ¸µÊÆ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥¦¤ÏºòÇ¯5·î7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡½¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÅêµåÄ¾Á°¤Ë±Ô¤¯Æ§¤ßÀÚ¤ê¡¢ÃÏ¾å¤Ç¸«»ö¤Ê¡È¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÃåÃÏ¸å¤Ë¤Ï¡¢²óÅ¾¤ÎÀª¤¤¤ò»¦¤¹¤³¤È¤Ê¤¯±¦ÏÓ¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢Êá¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ø¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤éÌó9¤«·î¸å¡¢¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤ÇÎò»Ë¤òºî¤Ã¤¿¥ê¥¦¤ËÂÐ¤·¡¢MLB¸ø¼°¤â¡Ö¤³¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤Ï¶â¥á¥À¥ëµé¤À¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ½ËÊ¡¡£Åö»þ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¸«¤»¤¿°µÅÝÅª¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òºÆ¤Ó¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡°Û¼¡¸µ¤Î¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤ò¸«¤¿SNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥ï¥©¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µå¤À¡×¡Ö¤³¤Î²óÅ¾¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¥È¥ë¥Í¡¼¥ÉÅêË¡¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¡¢¤¢¤ì¤òÎ¦¾å¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê¥¹¥Ô¥ó¡ª¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤è¡×¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤À¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤À¤Í¡×¡ÖMLB¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¶â¥á¥À¥ëµé¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÖÈà½÷¤Ï¥Þ¥¸¤ÇºÇ¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë