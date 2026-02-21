193cm¤«¤éºÇÂ®159¥¥í¡Ö¥Ç¥«¤¯¤ÆÂ®¤¯¤Æ¡×¡¡°éÀ®24ºÐ¤ò¼óÇ¾¿Ø¤âÂÀ¸ÝÈ½¡Ä¿·¼é¸î¿À¤Ë´üÂÔ
¥ä¥¯¥ë¥È¤Î2Ç¯ÌÜ¡¦×¢ß·¤Ï°éÀ®Åê¼ê¤ÇÍ£°ì¤Î1·³¥¥ã¥ó¥×È´Å§
¡¡ºÇ²¼°Ì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÁÀ¤¦¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¿·ÀïÎÏ¤ÎÂæÆ¬¤À¤í¤¦¡£¡ÈºÇ¤â¶á¤¤ÃË¡É¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î×¢ß·Í¥Åê¼ê¤À¡£°éÀ®Åê¼ê¤ÇÍ£°ì¤Î1·³¥¥ã¥ó¥×È´Å§¤Ç¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÇ³¤¨¤ëÆü¡¹¡£¿ÈÄ¹193¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å102¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤ë±¦ÏÓ¤Ë¡¢°ËÆ£ÃÒ¿ÎÅê¼ê2·³¥Á¡¼¥ÕÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡×¢ß·¤Ï»Í¹ñIL¡¦°¦É²¤«¤é2024Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£ºòµ¨¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê°é¤Æ¤ëÊý¿Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é2·³¤Ç26»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°¤ä¥ª¥Õ¤ËÂæÏÑ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¤·¡¢¼«¿ÈºÇÂ®¥¿¥¤¤Î159¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡°ËÆ£¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥Ç¥«¤¯¤Æ¡¢Â®¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÍîº¹¤¬¤¢¤ë¡£ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é¤à¤Ã¤Á¤ã¥Ç¥«¤¯´¶¤¸¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿µå¤ÎÂ®¤¤Åê¼ê¤À¤·¡¢¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡¢»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Í¡×¤ÈÈ´·²¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡×¢ß·¼«¿È¤â¡ÖºòÇ¯¤Î¸åÈ¾Àï¤ÏÄ¾µå¤Ç²¡¤»¤¿¤êÊÑ²½µå¤Ç¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢²ø²æ¤ò¤»¤º¤ä¤ê¤¤ì¤ÆÅÚÂæ¤òÃÛ¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþ¤ò»ý¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£18Æü¤ÎDeNA¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡Êµ¹ÌîÏÑ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1²ó¤ò¤ï¤º¤«7µå¤Ç3¼ÔËÞÂà¤ËÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï2·³´ÆÆÄ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÓ»³Î´´²´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ÁÁá¤¯·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£°ìÈÖ¶á¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿ô¾¯¤Ê¤¤¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÃæ¤Ç150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤·¡×¤È24ºÐ¤ÎÈôÌö¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê´Å¤¤À¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤¤ì¤Ðº£Ç¯¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È×¢ß·¡£ºòÇ¯¤ÏÃæÆü¤Î¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¤¬°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È½Ð¿È¼Ô¤È¤·¤Æ½é¤Î¥»¡¼¥Ö²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¤¬¡¢¿¤Ó¤·¤í½½Ê¬¤Î¡ÈÈëÌ©Ê¼´ï¡É¤â°éÀ®¤ÎÀ±¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë