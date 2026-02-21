ÆüËÜÃæ¤¬¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤Ë¡È¥³¥ó¥ÓË¨¤¨¡É¤·¤¿¥ï¥±¡Ä¡ÖÀäË¾¤ÇÀÞ¤ì¤¿¡×ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê33¡Ë¤ò9ºÐ²¼¤Î»°±ºÍþÍè¤¬¡ÈÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤¿¡É¶â¥á¥À¥ë¤Ø¤ÎÊª¸ì
¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¥Ú¥¢¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯»Ë¾å¡¢ºÇ¶¯¤ÎÊª¸ì¤òÄó¼¨¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÎ¶°ì·¯¤¬¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÍþÍè¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Î¡ÈÃçÎÉ¤·¡õÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡É¤Ê½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡¢ÆÀÅÀ¸»¤È¤¹¤ë¥ê¥Õ¥È¤Ç¥ß¥¹¤¬À¸¤¸¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î5°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ä¾¸å¤Î¡Ö¥¥¹¡õ¥¯¥é¥¤¡×¤Ç33ºÐ¤ÎÌÚ¸¶Î¶°ì¤¬·ã¤·¤¯Æ°ÍÉ¤·¤¿»Ñ¤Ï¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¹Ó¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢ÁêËÀ¤¬¤¤¤ë¶¥µ»¤Ç¤³¤ì¤À¤±´¶¾ð¤òÏª¤Ë¤¹¤ë¿Í¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£
¡¡24ºÐ¤Î»°±ºÍþÍè¤âÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÚ¸¶¤Î´¶¾ðÉ½¸½¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¹¤®¤¿¤¿¤á¡¢ÁêÂÐÅª¤ËÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£Ç¯Îð¤¬²¼¤Î»°±º¤¬¡¢ÌÚ¸¶¤ò°Ö¤á¤ë¡È¹½Â¤¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡¡©JMPA
¡¡¤¤¤Þ¡¢ÆüËÜ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö¥Ú¥¢¡×¤ÎÊª¸ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤â¤½¤¦¤À¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬¤É¤ó¤ÊÆ»¤ò¤¿¤É¤Ã¤ÆÍè¤Æ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Î´Ø·¸À¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¤è¤ê¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Î¾ì¹ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥·¡¼¥ó¤Ò¤È¤Ä¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¥³¥ó¥ÓË¨¤¨¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤Ò¤¸¤ç¤¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¶¯¤¤¡£ÌÚ¸¶¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï·ë¹½¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
¡¡¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÆâ¸þÅª¡£²èÌÌ¤«¤é¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤Ë¤«¡Ö¤³¤È¡×¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¿¶¤ì¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢Í¥¾¡¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¡¢¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¸å¤Î´¶¾ð¤ò¡ÖÀäË¾¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤ò»È¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀäË¾¤ÇÀÞ¤ì¤¿¡×ÌÚ¸¶Î¶°ì¤Ë»°±ºÍþÍè¤¬¤È¤Ã¤¿¡È°Õ³°¤Ê¹ÔÆ°¡É
¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÏÀäË¾Åª¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ÅÀ¿ôº¹¤âÀäË¾¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤Î¿´¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¤¢¤ÎÌë¤ÏÀäË¾¤Ç¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µÕÅ¾¤ÎÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎËµ¤Ë¡¢¤³¤ì¤À¤±¡Ö¥À¥¦¥Ê¡¼¡×¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡ÀµÄ¾¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡»°±º¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡Í¥¾¡¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ì¤é¤º¡¢ÁêËÀ¤Î»Ñ¤ò¤³¤¦ÉÁ¼Ì¤·¤¿¡£
¡ÖÎ¶°ì¤¯¤ó¤¬¡¢±éµ»¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÂçµã¤¤¹¤ë¾ìÌÌ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢1Ç¯¤Ë1²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎÅöÆüÎý½¬¤«¤é¡¢¤Ý¤í¤Ý¤í¤Ý¤í¤Ý¤íµã¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡×
¡Ö¤Ý¤í¡×¤¬4²ó¡£¤À¤¤¤ÖÂ¿¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤éÎå¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÚ¸¶¤¬¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Î¤òÀÅ¤«¤ËÂÔ¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤Ï7Ç¯´Ö¡¢°ì½ï¤ËÁÈ¤ó¤Ç¤¤Æ¤Î¡ÖÃÎ·Ã¡×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌÚ¸¶¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡
¡¡Ãë¿²¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Î¸ø¼°Îý½¬¤Î¤¢¤È¤Ë1»þ´Ö¤Û¤É¤·¤Ã¤«¤ê¿²¤¿¤é¡¢µÕ¤Ëµ¤»ý¤Á¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¡Ø¤â¤¦¶¯¤¤¼«Ê¬¤ËÌá¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤ÈÍþÍè¤Á¤ã¤ó¤ËÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÌÚ¸¶¤¬¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»°±º¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î±éµ»¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö»ÃÄê²¦¼ÔÀÊ¡×¤ÇÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î±éµ»¤ò¸«¼é¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤ò¸«¤»¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤ÎºÇ½ª³êÁö¤Ï¥É¥¤¥Ä¥Ú¥¢¡£¤³¤Î¥Ü¥í¥Ç¥£¥ó¡¦¥Ï¡¼¥¼ÁÈ¤ÎÆÀÅÀ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»°±º¤Ï´î¤ó¤Ç¤¤¤¤¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤·¤Ð¤·¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡Æ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï¼º°Õ¤Î¥É¥¤¥Ä¥Ú¥¢¤¬¤¤¤¿¡Ê¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê»ÃÄê²¦¼ÔÀÊ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï»Ä¹ó¤À¤È»×¤¦¡Ë¡£
¡¡»°±º¤¬¸«¤»¤¿´¶¾ð¤Ï±óÎ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ð¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¤¤Å¤«¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»°±º¤Î¡ÖÆüËÜ¿ÍÅª¤ÊÈþÆÁ¡×¤¬¸«¤¨¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤ÎÌÚ¸¶¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»þ¤È¤Ï¤¦¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Ï¥°¡¦¥â¡¼¥É¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Èù¾Ð¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀº¿ÀÅª¤ËÀÞ¤ì¤«¤±¤¿ÃËÀ¤ò¸«¼é¤ë¡×¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤ÎÊª¸ì
¡¡¥Ú¥¢¤ËÄ©¤à2¿ÍÁÈ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¡¢ºÃÀÞ¡¢½Ð²ñ¤¤¡¢ÂÐÎ©¤ÈÏÂ²ò¡¢¤½¤·¤Æ°¦¾ð¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë´¶¾ð¤¬¤Ö¤Á¤³¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ÇÊª¸ì¤¬Ë½á¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ú¥¢¤¬½Ð¸½¤»¤º¡¢Êª¸ì¤ÎÈª¤¬¹Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬Äó¼¨¤·¤¿Êª¸ì¤Ï¡¢
¡Ö9ºÐÇ¯²¼¤Î½÷À¤¬¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤ÇÀº¿ÀÅª¤ËÀÞ¤ì¤«¤±¤¿ÃËÀ¤ò¸«¼é¤ë¡×
¡¡¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¤Ê´Ø·¸À¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòº£¡¢IOC¤Î¼çÆ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃË½÷º®¹ç¼ïÌÜ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤È¤¤¤¦¼ïÌÜ¤ÎÆÃÀ¤¬¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÌÀ³Î¤Ê¥¥ã¥é¤ÈÊª¸ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÃË½÷¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ïµ©Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î·æºîÌîµå±Ç²è¤ÎÀßÄê¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥³¥¹¥Ê¡¼¤Î¡Ø¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥É¥ê¡¼¥à¥¹¡Ù¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥ì¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¡Ø¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊª¸ì¤Ë¤ÏÃËÀ¤¬ºÃÀÞ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤ë¡ÖÀ»Êì¡×Åª¤Ê½÷À¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÊÁ°¼Ô¤Ï¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥Þ¥Ç¥£¥¬¥ó¡¢¸å¼Ô¤Ï¥°¥ì¥ó¡¦¥¯¥í¡¼¥º¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¸«¼é¤ë¤³¤È¤ÇÃËÀ¤ÎÉü³è¤ò»Ù¤¨¡¢Êª¸ì¤¬´°·ë¤¹¤ë¡¼¡¼¡£
¡¡¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤Î¼ºÇÔ¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Î´°àú¤Ê±éµ»¤È¤¤¤¦Èþ¤·¤¤Î®¤ì¤Ç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Ê¸¶ç¤Ê¤·¡£¤¿¤À¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Ë²á¾ê¤ÊÊª¸ì¤Î´üÂÔ¤ò¤«¤±¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤ì¤¬¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÀ¸Åç ½ß¡Ë