あいみょん、ペトロールズ・長岡亮介、會田茂によるバンド・「OJAMASHIMA’s」が、1月15日に東京・赤坂カントリーハウスにて開催した初ライブの映像を公開した。

バンド結成のきっかけとなったのは、2025年10月にリリースされたあいみょんの18枚目のシングル「ビーナスベルト」に収録されたカップリング楽曲「おじゃまします」。同曲のアレンジを担当した會田茂一が長岡亮介の参加を提案し、3人が初めて一緒にレコーディングを行い交流が深まったという。さらに11月、長岡がパーソナリティを務めるラジオ番組『CITROËN FOURGONNETTE』にあいみょんと會田が出演したことを機に、バンド結成から初ライブ開催まで一気に実現した。

初となったOJAMASHIMA’sのライブは、バンドのXアカウントがひっそりと立ち上がっていたのみで、結成やライブに関する告知はほぼほぼ行われず、販売されたチケットはわずか2席のみ。ライブ当日にあいみょんのInstagramアカウントで突如ライブの模様が生配信され、あいみょん、長岡亮介、會田茂一（アイゴン）に加え、アコーディオンに佐藤芳明、パーカッションに三星章紘という、実力派メンバーによるパフォーマンスが披露された。

なお、今回公開された映像は1カ月限定の特別公開となる。

◾️18thシングル「ビーナスベルト」

CD発売＆配信日：2025年10月22日（水）

CD購入：https://aimyon.lnk.to/beltofvenus_cd

配信：https://wct.live/aimyon-beltofvenus

特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/beltofvenus ・品番：WPCL-13688 定価：\1,210（税込）

・収録曲

M1 ビーナスベルト

M2 おじゃまします

M3 ビーナスベルト(Instrumental)

M4 おじゃまします(Instrumental) ◆先着購入者特典

ビーナスベルト オリジナル缶バッジ

※サイズ：直径57mm

※6種の中から絵柄ランダムで1種プレゼントいたします。

※特典は数に限りがございます。無くなり次第、配布終了となります。 ◆Amazon.co.jp購入者特典

メガジャケ(240mm×240mm)

◾️＜AIMYON FAN CLUB TOUR 2026“PINKY PROMISE YOU vol.2”＞ 2026年

3月2日（月）東京・東京ガーデンシアター

3月3日（火）東京・東京ガーデンシアター

3月11日（水）広島・広島文化学園HBGホール

3月13日（金）福岡・福岡サンパレス

3月31日（火）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

4月2日（木）宮城・仙台サンプラザホール

4月16日（木）愛知・アイプラザ豊橋

4月17日（金）愛知・アイプラザ豊橋

4月20日（月）大阪・フェスティバルホール

4月21日（火）大阪・フェスティバルホール 全公演：OPEN 17:30／START 18:30

特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/pinky_promise_you_02

◾️＜AIMYON 10th anniversary LIVE 2026 「、、、」IN 阪神甲子園球場＞ 公演日：2026年7月14日（火）・15日（水）

開場／開演：16:30 ／ 18:30

会場：阪神甲子園球場

特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/tententen_koshien