あいみょん × 長岡亮介 × 會田茂一（アイゴン）による“大型新人バンド”・OJAMASHIMA’s、初ライブ映像を期間限定公開
あいみょん、ペトロールズ・長岡亮介、會田茂によるバンド・「OJAMASHIMA’s」が、1月15日に東京・赤坂カントリーハウスにて開催した初ライブの映像を公開した。
バンド結成のきっかけとなったのは、2025年10月にリリースされたあいみょんの18枚目のシングル「ビーナスベルト」に収録されたカップリング楽曲「おじゃまします」。同曲のアレンジを担当した會田茂一が長岡亮介の参加を提案し、3人が初めて一緒にレコーディングを行い交流が深まったという。さらに11月、長岡がパーソナリティを務めるラジオ番組『CITROËN FOURGONNETTE』にあいみょんと會田が出演したことを機に、バンド結成から初ライブ開催まで一気に実現した。
初となったOJAMASHIMA’sのライブは、バンドのXアカウントがひっそりと立ち上がっていたのみで、結成やライブに関する告知はほぼほぼ行われず、販売されたチケットはわずか2席のみ。ライブ当日にあいみょんのInstagramアカウントで突如ライブの模様が生配信され、あいみょん、長岡亮介、會田茂一（アイゴン）に加え、アコーディオンに佐藤芳明、パーカッションに三星章紘という、実力派メンバーによるパフォーマンスが披露された。
なお、今回公開された映像は1カ月限定の特別公開となる。
◾️18thシングル「ビーナスベルト」
CD発売＆配信日：2025年10月22日（水）
CD購入：https://aimyon.lnk.to/beltofvenus_cd
配信：https://wct.live/aimyon-beltofvenus
特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/beltofvenus
・品番：WPCL-13688 定価：\1,210（税込）
・収録曲
M1 ビーナスベルト
M2 おじゃまします
M3 ビーナスベルト(Instrumental)
M4 おじゃまします(Instrumental)
◆先着購入者特典
ビーナスベルト オリジナル缶バッジ
※サイズ：直径57mm
※6種の中から絵柄ランダムで1種プレゼントいたします。
※特典は数に限りがございます。無くなり次第、配布終了となります。
◆Amazon.co.jp購入者特典
メガジャケ(240mm×240mm)
◾️＜AIMYON FAN CLUB TOUR 2026“PINKY PROMISE YOU vol.2”＞
2026年
3月2日（月）東京・東京ガーデンシアター
3月3日（火）東京・東京ガーデンシアター
3月11日（水）広島・広島文化学園HBGホール
3月13日（金）福岡・福岡サンパレス
3月31日（火）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru
4月2日（木）宮城・仙台サンプラザホール
4月16日（木）愛知・アイプラザ豊橋
4月17日（金）愛知・アイプラザ豊橋
4月20日（月）大阪・フェスティバルホール
4月21日（火）大阪・フェスティバルホール
全公演：OPEN 17:30／START 18:30
特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/pinky_promise_you_02
◾️＜AIMYON 10th anniversary LIVE 2026 「、、、」IN 阪神甲子園球場＞
公演日：2026年7月14日（火）・15日（水）
開場／開演：16:30 ／ 18:30
会場：阪神甲子園球場
特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/tententen_koshien
