小島瑠璃子、過去の不倫報道に言及「第一報で書かれたものを全員に信じられてしまった」
【モデルプレス＝2026/02/20】タレントの小島瑠璃子が19日、「資産、全部売ってみた」（ABEMA／夜11時〜）に出演。過去の報道に言及する場面があった。
【写真】小島瑠璃子「前代未聞に美しい」イメチェン姿
この日、同番組にはモデル・タレントのゆきぽよがVTRにゲスト出演。2021年に知人男性の事件報道が出たことをきっかけに芸能活動を休止した過去を振り返り、言葉を詰まらせ涙する場面があった。「1本の電話、1本の記事、1つの雑誌... “この日”をきっかけに、2〜3ヶ月先まで全部埋まっていたスケジュールが一気に真っ白になりました」「全てをパッと失っちゃった」と当時の混乱を語っていた。
すると、この告白を受け、小島は「本当にわかる点が多い」と共感。「熱愛報道が出て、不倫だって言われたんですよ。本当に違って、不倫じゃない証拠の記事も出たんですけど、そっちは全く見られなくて...」と自身の過去の報道について言及。「最初に憶測で不倫だって第一報で書かれたものを、全員に信じられてしまった。そのあと、どういう事実の記事が出ても、それは浸透しきらず終わった」と話していた。
3週連続で放送されている特別番組「資産、全部売ってみた」は、芸能人が新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。MCは小島とお笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が務める。（modelpress編集部）
情報：ABEMA
◆小島瑠璃子、自身の報道に言及
◆ABEMAオリジナルバラエティ番組「資産、全部売ってみた」
ゆきぽよが知人男性の事件に巻き込まれた当時の心境を語る…— ABEMAバラエティ (@ABEMA_Variety) February 19, 2026
