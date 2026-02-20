ぼる塾・きりやはるか「別人級イメチェン」衝撃ピンクヘア姿が話題「アイドルみたい」「一瞬誰かと」
【モデルプレス＝2026/02/20】ABEMAの次世代のスター美容師を発掘するオーディション番組『恋髪オーディション』（毎週土曜よる9時〜）の公式Instagramが2月18日に更新された。お笑いカルテット・ぼる塾のきりやはるかのイメージチェンジした姿が公開され、反響が集まっている。
【写真】31歳美女芸人「アイドルみたい」“別人級”イメチェン姿
投稿では「ぼる塾きりやはるか、衝撃ピンクヘアに別人級イメチェン！」と紹介し、きりやがこれまでの黒髪から鮮やかなピンクヘアへと大胆にイメージチェンジして「私はもうお笑いはいらないです、恋愛1本で」と語る動画を公開。アイドルのように華やかに変身した姿を収めている。
また、きりやも自身のInstagramを更新し、イメージチェンジした姿を披露。「新しい自分に出会えることができて、私は変われるんだと自信に繋がりました。可愛い私を見つけてくださり本当にありがとうございました！新しい恋に出会うのが楽しみです！」と喜びと感謝をつづり、「たくさんの人に最高に可愛い私を観てほしいです！」と呼びかけている。
この投稿には「ピンク髪似合いすぎ」「本当にアイドルみたい」「一瞬誰かと思いました」「天才的に可愛い」「前もいいけどピンクもいい」「笑顔が弾けてる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ぼる塾・きりやはるか、別人級ピンクヘア披露
◆ぼる塾・きりやはるかのイメチェンに反響
