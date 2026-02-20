藤本美貴、夫・庄司が「死ぬ前に見る」と残し続けた意外なもの明かす 数年前にようやく断捨離
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（50）の妻でタレントの藤本美貴（40）が19日放送のTBS系バラエティー『空っぽハウス』（後7：54）に出演。夫・庄司が長年捨てられなかったものを明かした。
【写真】「プリンセス可愛いです」次女の6歳の誕生日に家族ショットを披露した藤本美貴＆庄司智春夫妻 ※3枚目
番組では、家の荷物を全部出して部屋を空っぽにすることで、間取り、生活動線、家具配置などを見直し、より良い生活になるよう家を生まれ変わらせる様子を放送。第2弾の今回は、11人が暮らす大家族の自宅を劇的チェンジさせた。
VTRを見守る中、スタジオでは「処分できないもの」にまつわるトークが展開され、藤本は夫・庄司が「一番最初の給料明細からずっと取っていた」と告白。スタジオから驚きの声が上がる中、「吉本に入った最初の500円くらいのときから、ずっと取っていて。何年か前にやっと決心させて捨てました」と語った。
庄司はその際「死ぬ前に見る！」と反対したそうだが、藤本は「死ぬ前に見ないよ！」と譲らなかったと明かした。
藤本と庄司は、2009年7月に結婚。12年3月に長男（13）、15年8月に長女（10）、20年1月に次女が誕生している。
