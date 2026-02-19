●二十四節気「雨水」のきょう19日(木)は概ね落ち着いた空模様

●最高気温は各地12度前後。山間部や瀬戸内側では、日ざしが届いても空気は冷たく感じられそう

●週末にかけて気温は上昇傾向。22日(日)は再び春の暖かさに



昨夜からこの時間にかけて県内付近には、北風とともに雲が流れ込んできています。

一方で、朝鮮半島付近に注目をすると雲のほとんどない晴れのエリアが広がっています。





きょう19日(木)は大陸からの高気圧が強く張り出し、西日本では冬型の気圧配置も解消される予想です。

県内の最高気温は各地12度前後にとどまる予想で、日中も空気が冷たく感じられそうです。



またきょう19日(木)は二十四節気の「雨水」です。

雪が雨に変わり、春が本格的に訪れる季節といわれています。

これから週末にかけて、暦通りに気温は上昇傾向となります。22日(日)は最高気温が20度近くまで上がり、再び春の暖かさがやってくる見通しです。

あさって21日(土)から3連休が始まりますが、この気温の上昇とともに花粉の飛散も増加する可能性があります。一層入念な花粉症対策を行っていきましょう。

連休が明けると、来週はしばらく天気がぐずつく予想です。

これからの日ざしをしっかりと有効活用して過ごしましょう。





きょう19日(木)は概ね晴れる予想です。夜にかけて雲が目立ちますが、大きな天気の崩れはないと見込んでいます。





最高気温は各地12度前後。山間部や瀬戸内側では、日ざしが届いても空気は冷たく感じられそうです。

日中も冬の装いで寒さ対策を行いましょう。





3連休初日のあさって21日(土)にかけて、安定した空模様が続く予想です。22日(日)の午後は一時にわか雨の心配があるものの、連休最終日の23日(月)になると天気は回復へ向かう見通しです。

日中の気温は日に日に上昇し、22日(日)の最高気温は19度前後。4月並みの暖かさとなりそうです。

3連休は空模様の変化とともに、花粉の飛散にも注意をしながら過ごしましょう。





花粉情報です。

きょう19日(木)も花粉の飛散が多くなりそうです。空気が冷たい中でも入念な対策を行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）