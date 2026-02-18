《鹿児島の皆さんまってます！！イエスランド鹿屋店さん、何回目？？もうお客さんほぼ知り合い！！》

2月14日、俳優・山本裕典（38）が自身の公式Xを更新し、鹿児島県にあるパチンコ店での来店イベントの告知を行っていた。

トリプル主演の一角を担うオリジナルビデオ作品『CONNECT 覇者への道』のシリーズ最新作が、2月27日からU-NEXTで独占先行配信されるなど、俳優として活躍する傍らで、仕事の幅を広げている。

「ABEMAで配信されているバラエティ番組『愛のハイエナ』の人気企画『山本裕典、ホストになる。』が大きな注目を集めています。

同企画は、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため山本さんがホスト業界に飛び込み、その模様に密着するドキュメント。

なかなか指名が取れず悔しがったり、現役トップホストからダメ出しを受けたりしながら、成長していく山本さんの姿が多くの支持を集めています。3月には都内にて番組初のリアルイベントがおこなわれるほどの人気です」（芸能関係者）

現在、仕事の絶えない山本は相当な収入があるようだ。前出の芸能関係者が明かす。

「元RADWIMPSの桑原彰さん（40）が、2月14日にXで、《意外と知られてないですが裕典は収入だけならいまは芸能界でもトップクラス級にめっちゃ稼いでますので10億貯まるのも時間の問題かと思われます》と綴っていました。

これは、《『10億あっても幸せじゃない』山本裕典38歳、孤独の恐怖を語る『おっさんになったら分かる』》というネット記事に対して、Xの一般ユーザーが、《いや、10億持ってから言おう》と指摘したことを受けての呟きです。

桑原さんの投稿に、山本さんは《桑ちゃんやめい！！ これはホストの子が貯めて引退してもって意味を変な奴らが履き違えて騒ぎ立てるだけだから笑笑 でもまあ、毎日働いてますよ笑笑》と返信し、多忙であることを告白していました」

仕事が順調な一方で、プライベートも順調のようだ。本誌は、38歳の誕生日であった1月19日に山本を目撃した。

夜遅くに都心の総合ディスカウントストア「ドン・キホーテ」を訪れていた山本の隣には20代と思しき女性。その女性は着脱が容易なサボサンダルを履いていた。2人は日用品をビニール袋いっぱいに買い込み、店を後にすると路地の方に歩いて行った。

山本の所属事務所に、この女性との関係性について尋ねたが、回答は得られなかった。

多額のお金を稼いでいる山本だが、誕生日は“孤独”ではなかったようだ――。