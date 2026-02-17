¡Öº£²ó¤Ï»ä¤¬¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×À¤³¦ÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¤Î²÷µó¡¡¶â¥á¥À¥ë¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤ÎÉñÂæÎ¢¡¢¡Èå«¥³¥á¥ó¥È¡É¤¬ÏÃÂê¡ÖÍþÍè¤¬ÎÏ¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
°µ´¬¤Î±éµ»¤ò½ª¤¨¤¿ÌÚ¸¶¤ÏÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤¤ì¤º¡¢Í¥¤·¤¯»°±º¤¬¼õ¤±»ß¤á¤¿(C)Getty Images
¡¡´¶Æ°¤¬³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ê¤¯¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª»Ð¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×±éµ»¸å¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ç158.13ÅÀ¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤ÈÆ±»þ¤ËÀ¤³¦ÎòÂåºÇ¹âÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¡¢ÂçµÕÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Æ±¼ïÌÜ¤Ç¤ÏÆüËÜÀª½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë°ì¿´Æ±ÂÎ¡¢Á°Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿²ÝÂê¤Î¥ê¥Õ¥È¤â¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¡¢°µ´¬¤Î±éµ»¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈÌÚ¸¶¤¬ÃËµã¤¡¢Í¥¤·¤¯Æ¬¤òÊú¤¨¤ë»°±º¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ë¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç»°±º¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯ºòÆü¤Î¥ß¥¹¤«¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤»¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¶¯¤µ¤ò½Ð¤»¤Æ¡¢¤½¤³¤¬1ÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤ê¡¢°ìÊý¡¢Á°Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¥ê¥Õ¥È¼ºÇÔ¤Ê¤É5°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤«¤é¤ÎÌÚ¸¶¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¼¡¢¤¤¤Ä¤â°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÎ¶°ì¤¯¤ó¤¬¡×¤È»°±º¤¬ÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦º£²ó¤Ï»ä¤¬¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¤È¡¢°ìÊý¤ÎÌÚ¸¶¤Ï¡Ö4Ç¯Á°¤«¤éÎ©¾ì¤¬µÕ¤ÇËÍ¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡ÖºòÆü½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡Ø¤â¤¦Á´Éô¡¢½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍþÍè¤¬ÎÏ¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«Ìá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤À9ºÐÇ¯²¼¤Î»°±º¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»°±º¤â¡ÖÎ¶°ì¤¯¤ó¤Ë½ä¤ê¹ç¤¨¤¿¤Î¤Ï´ñÀ×¤Ê¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¸À¤Ã¤ÆÄº¤±¤Æ¡£Á´¤Æ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÁáÄ«¤Ë¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Ä¾¸å¤Ë¤³¤Î¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤ë¡¢¶¯¤¤å«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Î®¤ì¤ë¤ÈSNS¾å¤Ç¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢µã¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö»°±ºÁª¼ê¡¢ÃËÁ°²á¤®¤ë¡ª¡×¡Ö±¿Ì¿¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¸Æ¤Ö¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶Æ°¤¬³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]