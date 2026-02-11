スクートは、東南アジア路線などを対象としたセールを、2月10日午前11時から13日まで開催している。

設定路線と最低片道運賃は、以下の通り。運賃は左側がエコノミークラス、右側はスクートPlus。燃油サーチャージ・諸税込み。搭乗期間は3月1日から6月11日まで、路線により対象外期間も設定されている。

スクートは、2012年に運航を開始した、シンガポール航空グループの格安航空会社（LCC）。3月には東京/羽田に乗り入れる。

・東京/成田発着

台北/桃園（12,000円／27,500円）、シンガポール（17,000円／38,000円）、プカンバル・ジャカルタ・クチン・コタキナバル・イポー・マラッカ・コタバル（19,000円）、クルタジャティ・パダン（20,000円）、クアラルンプール（20,500円／43,000円）、ペナン・クアンタン（20,500円）、デンパサール（21,000円／45,000円）、ジョグジャカルタ・バリクパパン（21,000円）、パレンバン・メダン（22,000円）、スマラン（23,000円）、パース（30,500円／68,000円）、シドニー・メルボルン（33,500円／72,000円）

・東京/羽田発着

シンガポール（17,500円／38,500円）、クチン・コタキナバル・イポー（19,500円）、プカンバル・ジャカルタ・マラッカ・コタバル（20,000円）、クルタジャティ・パダン・ペナン（20,500円）、クアラルンプール（21,000円／43,500円）、クアンタン（21,000円）、デンパサール（21,500円／45,500円）、ジョグジャカルタ・バリクパパン（21,500円）、パレンバン・メダン（22,500円）、スマラン（23,500円）、パース（31,000円／68,500円）、シドニー（31,500円／72,500円）、メルボルン（33,500円／72,500円）

・大阪/関西発着

シンガポール（16,800円／39,500円）、マラッカ・コタバル（19,500円）、クアラルンプール（20,000円／43,500円）、クアンタン（20,000円）、デンパサール（20,500円／45,500円）、クルタジャティ・パダン・プカンバル・ジャカルタ・スマラン・パレンバン・メダン・ペナン・クチン・イポー（20,500円）、バリクパパン・コタキナバル（21,500円）、ジョグジャカルタ（23,500円）、パース（29,500円／69,000円）、シドニー・メルボルン（34,500円／76,000円）