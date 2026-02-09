ÅÏÊÕÈþÆàÂå¡¢ÌµÅº²Ã¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¼«²ÈÀ½½Ð½Á¡õ¤¯¤ë¤ß¥¯¥ê¡¼¥àÈäÏª
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÈþÆàÂå¤¬£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ÌµÅº²Ã¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡È¼«²ÈÀ½Ê´Ëö½Ð½Á¡É¤È¡È¼«²ÈÀ½¤¯¤ë¤ß¥¯¥ê¡¼¥à¡É¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÅÏÊÕ¤Ï1986Ç¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡×¤Î²ñ°÷ÈÖ¹æ29ÈÖ¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Î¼ê³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¡¹¤Î¿©»ö¤ä²ÈÂ²¤È¤ÎÀ¸³è¡¢°¦¸¤¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Ê¤É¤òÀºÎÏÅª¤ËÈ¯¿®¡£ÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤ä¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶¦´¶¤È»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
£µÆü¡¢¡Ö¼«²ÈÀ½Ê´Ëö½Ð½Á¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡ÖÌµÅº²Ã¤Î¼«²ÈÀ½Ê´Ëö½Ð½Á¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¤«¤Ä¤ªÀá¤ä¼Ñ´³¤·¡¢º«ÉÛ¡¢´¥Áç¹í¤Ê¤É¤ÎÁÇºà¤ò»È¤¤¡¢¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤ÇÊ´Ëö¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤äÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËµÍ¤á¤¿´°À®¤·¤¿¤â¤Î¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ªÅò¤ËÍÏ¤«¤¹¤À¤±¤Ç ¤¹¤°¤Ë¤ª½Ð½Á¤¬¤È¤ì¤ë¤Î¤Ç »þÃ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¡¼¤¹¡×¤È¼ê·Ú¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
Â³¤¤¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¡Ö¤¯¤ë¤ß¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«²ÈÀ½¤¯¤ë¤ß¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤¯¤ë¤ß¤È¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¢¼«²ÈÀ½¤Î´Å¹í¡¦±ö麴¤ò»È¤Ã¤¿¼êºî¤ê¥¯¥ê¡¼¥à¤òÈäÏª¡£¡Ö¤¤¤¤¹á¤ê¡Á¡×¤È½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤ËËþÂ¤²¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡Ö¥Ñ¥ó¤ËÅÉ¤Ã¤Æ ¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤È¿©Âî¤Ç¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤â»ÔÈÎÉÊ¤ËÍê¤é¤º¡¢ÁÇºà¤«¤é¼êºî¤ê¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡¢ÁÇÅ¨¡×¡ÖÊ´Ëö¤Î¤ª½Ð½Á¤Þ¤Ç ºî¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¡¼¤¤¡×¡ÖÌµÅº²Ã¤À¤«¤é °Â¿´¤Ç ÈþÌ£¤·¤¤¤Ë ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÀäÂÐÈþÌ£¤·¤¤¡×¡Ö¿¿»÷¤Ã¤³¤·¤¿¤¤¡×¡Ö´Å¹í¤È±ö¹í ¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ç½ÐÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¹í¤Ï ËüÇ½Ä´Ì£ÎÁ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
