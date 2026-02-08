井桁弘恵、「教場」監督から「声、いいよね」と褒められる

女優の井桁弘恵（29歳）が、2月7日放送のラジオ番組「LOGISTEED TOMOLAB. 〜TOMORROW LABORATORY」（J-WAVE）に出演。「教場」シリーズを手がける中江功監督から「声、いいよね」と褒められる場面があった。



番組には、井桁も出演した同シリーズの演出を務める中江監督がゲストとして登場。井桁が、監督の求める俳優像について尋ねると、中江監督は面白い作品が作れるかどうかはよい脚本があることが前提で、その上で「台本どおりに言える人」「声の好みはあるかも。通りのいい声の人は基本好き」と自身のこだわりを明かした。



そして、中江監督は井桁本人を前に「声、いいよね」と評価。井桁は「いいですか？私、あまり通らない。うれしい。うれしいです！」と満面の笑みで喜んだ。さらに中江監督は「あと、今の、笑い声がいい人」と続け、井桁の笑い声についても褒めた。