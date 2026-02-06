名駅41階の絶景でチーズ×いちご！今だけ限定のアフタヌーンティーとパフェをご紹介
ミッドランドスクエア41階で
季節限定ティー&スイーツタイム
名古屋駅前「ミッドランドスクエア」41階という抜群のロケーションを誇る『GRADATIONS(グラデーションズ)』に期間限定でいちごとチーズをテーマにしたアフタヌーンティーとシーズナルパフェが登場。
期間は3月1日(日)まで。
名古屋の大人女子の皆様にこそ味わってほしい、目にも舌にも贅沢なスペシャルメニューをご紹介します。
心躍る冬から春へ──
41階の絶景と味わう
いちごとチーズの饗宴
「ミッドランドスクエア」41階の絶景ダイニングバー『グラデーションズ』。
地上約200mという開放感あふれる空間で、季節限定のアフタヌーンティーとパフェを楽しめるとあって、平日・週末問わず注目を集めています。
都会の喧騒を忘れて、ゆったりとしたティータイムを過ごす、大人のひとときにぴったりのメニュー構成です。
セイボリー主体のアフタヌーンティー──フロマージュ・タルティーヌ＆ストロベリー・ミニャルディー。
ティータイムと聞くと、スイーツ中心のイメージが強いかもしれませんが、『グラデーションズ』のアフタヌーンティーは食事性の高い「セイボリー」が特徴。
8種のチーズを用いたタルティーヌ(オープンサンド)が主役で、素材それぞれの個性を生かした多彩な味わいを楽しめます。
●セイボリー
・ブリードモー×冬野菜のタルト
・ブラータ × ヤリイカとオリーブのトマト煮込み
・リコッタチーズ×マリネサーモン＆八丁味噌
・マスカルポーネ×鰤の洋風照り焼き
・チェダーチーズ×春菊とタラのコンフィ
・フロマージュブラン×三浦野菜のスープ
・カマンベール×オシェトラキャビアパイ
・ゴルゴンゾーラ×三河牛タータースタイル
これだけの種類の食材を使い、それぞれのチーズと巧みに組み合わせた職人技に感激！
カマンベール×キャビアやゴルゴンゾーラ×三河牛といった贅沢なコンビネーションが、ティータイムを特別なものにしてくれること間違いなし。
いちごが主役のミニャルディーズで
甘さの余韻も楽しむ
アフタヌーンティーには、セイボリーの合間に楽しむ7種類のいちごスイーツ(ミニャルディーズ)も登場します。
いちごならではの甘酸っぱさと、クリームや焼き菓子のコンビネーションが絶妙で、味の違いを楽しみしながら最後のひと口まで堪能できます。
●ミニャルディーズ
・苺ミルフィーユ
・白苺ヴァニラムース
・苺プリンサンド フランボワーズサブレ
・苺きゃべつ ピスタチオクリーム
・ショコラ苺
・タルティーヌ 苺フロマージュ
・苺ヴェリーヌ
いちごがテーマのスイーツがバラエティ豊かに揃い、甘さの中にも様々なテクスチャーの違いも楽しめます。
ウェルカムドリンク&紅茶で
ゆったりとしたひとときを
来店時にはまず「グラデーション・レモネード」というウェルカムドリンクでスタート。
フィーバーツリーのソーダにレモンとグレナデンを合わせた爽やかな一杯は、甘さだけでなく爽快感もあり、食事前の口当たりを整えてくれます。
さらにフランスの老舗ブランド「KUSMI TEA(クスミティー)」の4種種類のオーガニックティーをフリーフローで楽しめるのも嬉しいポイント。
香りや味わいの違いを比べながら、チーズやいちごの風味との相性の良さを満喫してください。
アフタヌーンティー概要
【プラン名】
フロマージュ・タルティーヌ＆ストロベリー・ミニャルディーズ
【提供時間】
11:00～15:30
2時間制/ラストオーダー90分
【価格】
A5,500円
B6,700円
C7,000円
D8,200円
E9,000円
F10,200円
※価格には消費税・サービス料が含まれています。
シーズナルパフェ
アフタヌーンティーと合わせて注目したいのが、同じ期間に提供されるシーズナルパフェ「冬いちごパフェ」。
こちらはいちごの多彩な表情を一杯で楽しめるパフェで、いちごジュレやコンフィチュール、いちごアイスに加えて、ベイクドチーズケーキや塩ミルクアイスなどが層になって重なります。
パフェはランチタイム(11:00～15:30)とディナータイム(17:30～23:00)の両方でオーダー可能です。
昼はティータイムのデザートとして、夜はシャンパンと合わせた大人パフェとして楽しむのもお勧めです。
価格は1,800円です。
まとめ
春のティータイムを贅沢に過ごすなら
ミッドランドスクエアで決まり
『グラデーションズ』の期間限定メニューは、セイボリー主体のアフタヌーンティーといちごのシーズナルパフェという組み合わせで、食事からティータイムまで、お好みに合わせて味わえるスタイルです。
冬から春にかけてのこの季節、いちごとチーズのマリアージュを存分に味わえる貴重な機会です！
名古屋駅直結の立地や絶景ビューといったメニュー以外の魅力もあり、友人とのおしゃべりタイムはもちろん、特別な記念日や自分へのご褒美にも最適です。
『グラデーションズ』で素敵なティータイムを過ごしてください！
店舗名：GRADATIONS
住所：名古屋市中村区名駅4-7-1ミッドランドスクエア41F
電話番号：050-1743-3796
営業時間：11:00～15:30/ディナー17:30～23:00
公式サイト：https://wedding.escrit.jp/place/gradations/